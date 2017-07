El “9” se recuperó rápido en Rosario

Haciendo un buen partido en un terreno de juego complicado y raro, y preservando algunos nombres para el partido histórico por la Copa Santa fe que se viene ante Colón, 9 de Julio recuperó los puntos perdidos en casa ante San Jorge, al vencer este miércoles por 2 a 1 al pobre Adiur en Rosario por la 3ª fecha de la Zona B de la Región Litoral Sur del Federal B.Pese a que el local cuenta con una cancha de césped sintético, algo que no es habitual en esta categoría, y saltando al campo de juego los protagonistas con botines y no con zapatillas de F5, a la visita le costó acomodarse al trámite en los primeros minutos del partido. Pese a esto, en el juego no pasaba nada, solamente un cabezazo de Otero que se fue apenas desviado de uno de los palos del debutante arquero juliense Luciano Alderete, una de las incorporaciones para este semestre. Era el local el que tenía más dominio de balón, pero sin generar peligro ante un “9” bien parado en el fondo y que tenía controlado el encuentro. Igualmente, a los rafaelinos también se les hacía difícil generar chances claras. Pero cuando lo pudo hacer, golpeó en los momentos justos y aprovechó su oportunismo. Pasada la media hora de juego, el Papita Rodríguez habilitó de buena manera por derecha a Hugo Góngora, que con un ‘sombrerito’ se deshizo de su marcador y casi de primera le rompió el arco a Gianni para poner el 1 a 0 con un golazo. Después de la apertura rojiblanca, los Naranjas sintieron el impacto y no pudieron reaccionar. Y por eso no extrañó que antes del final de la primera etapa, el bueno de Kevin Muñoz, con un remate potente, amplíe la ventaja del elenco de nuestra ciudad, que fue muy contundente y se fue al entretiempo ganando con tranquilidad por dos goles.Luego del descanso largo, de movida nomás el local llegó al descuento tras una buena jugada combinada que terminó en el gol de Gastaldi, quien aprovechó el quedo y la desconcentración del fondo visitante. A partir de allí, Adiur empezó a buscar el empate con insistencia, pero no encontraba los caminos en ataque como para inquietar a Alderete. De todos modos, al “9” le quedaban algunos espacios de contra como para liquidar la historia, como la gran chance que tuvo Góngora, que se perdió el tercero de manera increíble. Ya en los minutos finales, se vinieron los cambios en ambos lados y solamente hubo tiempo para un remate de Mariatti, desde la medialuna que se fue por encima del horizontal. 9 de Julio se recuperó muy rápido de su primer traspié inmerecido y se volvió con una gran victoria en su primera salida del Soltermam para llegar con buen ánimo al gran partido que se viene este fin de semana ante el Sabalero en el Cementerio de los Elefantes.