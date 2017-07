Un espacio para jugar y explorar nuestros sentidos

En el marco de la programación "Infancia" de la agenda del Viejo Mercado, las secretarías de Cultura y Educación y las subsecretarías de Gestión y Participación y Comunicación Pública de la Municipalidad de Rafaela invitan a la inauguración de Experimenta en Rojo que se llevará a cabo este viernes 21 de julio desde las 16, en el corredor principal del Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544).

Se trata de una intervención sensorial de gran impacto que será el eje central de la programación Infancia y permanecerá abierta al público durante todo el trimestre y hasta fines de 2017, ocupando el corredor principal en toda su extensión y la sala III del Viejo Mercado.

La intención es generar un espacio destinado a estimular la imaginación, el juego libre y la exploración a través de los sentidos, con sonidos, texturas y aromas, procurando la integración de diferentes capacidades, edades e intereses.

Este proyecto fue diseñado por la arquitecta santafesina Leticia Pachetta para su marca Paisajes Lúdicos, que se especializa en el desarrollo de equipamiento lúdico innovador y de alta calidad estética.



¿POR QUE ROJO?

Rojo es el primer color del espectro de luz visible, aunque solo percibimos una parte, la gama completa de infrarrojos se escapa a nuestra vista. Es el primer color que ven los bebés y al que más rápido reaccionamos neurológicamente, los carteles de emergencia son rojos y también los animales venenosos.

Rojo es el color de las celebridades, la realeza, los imperios, pero también de las revoluciones y el federalismo. Es el color de las pasiones, lo amoroso, visceral, prohibido, el fuego, la sangre.

Podemos encontrar rojo en objetos, arte, geografía, política, cine, literatura, gastronomía, animales, construcciones, nombres.

¿Cómo podríamos explicarle a una persona que no puede ver, cómo es el color rojo? ¿Qué sabor tiene el rojo? ¿Cuál es su aroma y sonido?

Experimenta en rojo propone jugar y explorar nuestros sentidos, mezclar sensaciones, crear, ir más allá de los límites para modificar una mirada que tenemos de lo cotidiano.

El recorrido se divide en siete espacios:

* Video/ imagen: para ver personajes, paisajes, ciudades, historias, animales, animaciones, comidas, naturaleza en rojo.

* Movimiento: un conjunto de hamacas grupales y casitas de árboles rojas para hamacarse, correr, deslizarse, refugiarse en rojo.

* Juego de las caricias y lo visceral: es un espacio diseñado especialmente para el CCVM, donde no se reconoce la figura fondo, todo es rojo, recreando la sensación de estar dentro de un bosque, o en el interior de un dinosaurio, entre telas que acarician el cuerpo para deslizarse y explorar cada recodo.

* Lectura en rojo: recorrer páginas con dibujos e historias donde el rojo está presente.

* Teatro y dramatización: disfrazarnos de rojo, de superhéroes y pelirrojos, tomar fotografías, inventar historias y personajes.

* Arte: mezclar nuestros sentidos, pensar, explorar, crear en rojo, rojo sobre fondo rojo, experimentar el sabor, el aroma, el sonido del rojo. El árbol del arte no pierde hojas, sino que gana nuevas hojas con las historias y dibujos de visitantes.



CAPERUCITA CON

FINAL INESPERADO

Además, en la sala III se inaugurará "Caperucita roja y un lobo no tan feroz" con ilustraciones de Silvina Riachi, quien propone una reversión del clásico cuento infantil en un formato que sorprende y con un final inesperado. Esta sala estará destinada a la primera infancia. Para ingresar hay que atravesar una gran "puerta/boca". Allí el público encontrará además de las ilustraciones, bocas gigantes con besos gigantes, besos que envuelven (un gran puff) y besos que movilizan (colchonetas para desplazarse como si fueran trineos).



LETICIA PASCHETTA

Arquitecta UNL (2002), Máster en Diseño Arquitectónico Universidad de Navarra (2005), Arquitecta Española (2007).

Se ha especializado en el campo del diseño de espacios para el juego y la recreación con su marca Paisajes Lúdicos, realizando ponencias y publicado artículos en libros sobre la temática.

Ha trabajado en el campo de la innovación e investigación estructural, desarrollando una patente de invención "Estructura Lúdica Plegable Colgante".

Es docente del Area de Tecnología de la FADU UNL.

Ha obtenido numerosas distinciones y premios a nivel nacional: Ministerio de Industria de la Nación, Tecnópolis + Innovar 2012, Sello Buen Diseño 2013, Obra de la Colección de Diseño del Museo Castagnino-Macro, 1º Premio Categoría Lúdica XII Salón Nacional de Diseño La Capital, Bienales Internacionales de Arquitectura, Expresiva 2015, Innovar 2016, Fondo Nacional para el Desarrollo Creativo 2016.