San Lorenzo presentó a Gudiño

La flamante y resonante vuelta de Gonzalo Rodríguez a la institución no fue la única llegada que hizo ruido en Boedo. La institución que preside Matías Lammens, por caso, también abrochó tres incorporaciones más de cara a lo que será la temporada venidera. Y este miércoles, el club oficializó esos arribos.

Sí: en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, Gabriel Gudiño, Alexis Castro y Víctor Salazar fueron presentados como refuerzos del plantel que comanda Diego Aguirre. "Mi objetivo es seguir creciendo y aprendiendo. Voy a entrenar para eso", tiró, en primera instancia, Gudiño (ex volante de Atlético Rafaela), el último hombre en sumarse al Ciclón.

Gudiño es la cuarta incorporación de San Lorenzo para la próxima temporada. El jugador nacido en Porteña, Córdoba, jugó en la Crema en el último año y ya se imagina con la azulgrana: 'Vengo a sumar y tratar de seguir escribiendo una historia en el fútbol''.

''Vengo a aportarle velocidad al equipo, atacar por afuera y un poco de jerarquía'' detalló el mediocampista que le peleará el puesto a Ezequiel Cerutti, y se anticipó a declarar sobre el Ciclón: ''Es un equipo muy interesante, sabe a lo que juega'.

Tras hacerse la revisación médica por la mañana, contó cuales son los próximos pasos que hará como jugador azulgrana: ''A la tarde firmaré y ya mañana -por hoy- voy a estar a disposición del técnico''.

"El grupo me ha recibido muy bien y trabajaré muy duro para ganarme un lugar. Y si no, alentaré al que le toque jugar", expresó, oportunamente, Salazar, ex volante de Rosario Central. Y por su parte, Castro (ex Tigre) señaló: "Me encontré con un grupo muy bueno. Vengo a crecer y a cumplir un sueño que me da esta hermosa profesión".