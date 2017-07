Tschieder buscará defender a los vecinos en el Concejo

Juan Pablo Tschieder formalizó ayer su presentación en sociedad como precandidato a concejal por la lista "100% Renovador", que competirá en las elecciones primarias del 13 de agosto en el Frente 1Proyecto Santafesino. Y lo hizo con críticas hacia la actual composición del Concejo y también hacia el gobierno municipal, a la vez que se definió como "un rafaelino dispuesto a trabajar intensamente por mis vecinos".

Con la reconocida cantante Andrea Steinberger, quien ocupa el segundo lugar en la lista, Tschieder reunió a numerosos adherentes a su propuesta en Coquetel Café Party donde lo acompañaron Fabiana Sicurella, Mariana Méndez, Rosana Soria y Pablo Mosso, mientras que el doctor Eduardo Carrizo no pudo estar por cuestiones laborales. "Somos un equipo de trabajo que recorremos desde hace meses cada uno de los barrios de la ciudad para conocer la situación de nuestros vecinos y reunir inquietudes, propuestas y hasta reclamos, nosotros somos un equipo renovador que quiere trabajar en el Concejo Municipal y no ser un grupo de amigos que va a tomar café al sexto piso como alguien definió a la actual conformación del cuerpo legislativo, hoy el Concejo está vacío", desafió Tschieder en referencia a las críticas que había formulado el gremialista y ex titular del parlamento local, Jorge Maina.

A sus 30 años, Tschieder encara su segundo intento por llegar al Concejo, y al igual que ahora, en el 2015 también lo hizo desde el espacio que a nivel nacional lidera Sergio Massa. "Queremos defender las cosas básicas de los rafaelinos", enfatizó en el centro de una larga mesa en torno a la cual se dispusieron los integrantes de la lista.

En tono crítico hacia el Gobierno local, rescató el proyecto presentado en el Concejo para cuestionar la demora en la ejecución de las obras elegidas por los vecinos en el marco del Presupuesto Ciudadano. "Se refuncionalizaron la avenida Aristóbulo del Valle y el Parque Balneario Municipal, pero faltan la renovación de los canteros de avenida Salva y de los Galpones del Nuevo Central Argentino. Ahora materializar esos proyectos será más caro. ¿Y quién pagará los sobreprecios? Los rafaelinos", disparó. También hizo foco en la inseguridad, a la que definió como "una de las problemáticas que más afecta y preocupa a todos los habitantes de esta ciudad". En este sentido, expresó que "nadie se hace cargo en el Concejo de este problema, nosotros sí queremos asumir la responsabilidad" para luego volver a apuntar sus dardos contra la gestión municipal al sostener que "es necesario invertir más dinero en cámaras y tecnología para el Centro de Monitoreo y la GUR".

En el capítulo de las propuestas, remarcó la iniciativa ya anunciada para mejorar la identificación de las líneas de los minibuses y dijo que impulsará la creación de una Feria de Alimentos Ambulantes que permita sin escalar llevar lo que elabora el productor a la mesa del consumidor. "No puede ser que la leche que se produce en Rafaela sea más cara en esta ciudad que en Salta", lamentó.

Además, Tschieder dijo que "para mejorar las condiciones de acceso a la tierra, que constituye un gran problema para todos y en especial para los jóvenes, se deben flexibilizar las exigencias que plantea el Municipio a los desarrolladores, es necesario bajar los costos de los lotes en esta ciudad". Al respecto, indicó que "sólo se deben establecer los requisitos de apertura de calles, cordón cuneta, electricidad y agua potable, el resto de las obras se deben ejecutar a través del sistema de contribución por mejoras".

Por último, el precandidato de "100% Renovador" señaló que "la ciudad necesita urgente un avión sanitario porque actualmente la pista la utilizan empresarios que se cuentan con los dedos de una mano, pero cuando hay casos donde la salud y la vida están en juego, esta Rafaela tan progresista no tiene un aparato que pueda trasladar a una persona hacia otros centros donde hay mayor tecnología en materia de salud".

Por su parte, Steinberger -quien se definió como una dirigente social y deportiva más allá de su labor como cantante y en un estudio jurídico- propuso generar "acciones que busquen integrar al deporte, la familia y la escuela para ofrecer una mayor contención a nuestros jóvenes". Y al mismo tiempo consideró que "debemos profundizar el uso del botón antipánico para evitar casos de violencia de género que están, lamentablemente, en aumento".