Altos costos logísticos en la cadena de granos

La cadena de cereales y oleaginosas destina unos US$ 4.000 millones anuales a fletes por camión, equivalentes al 1% del Producto Bruto de 2016, según un reporte difundido esta semana por la Bolsa de Comercio de Rosario. El flete camionero argentino es 70% más caro que el estadounidense y un 76% más caro que el brasileño, para distancias equivalentes, de acuerdo con el informe.

"Aproximadamente 3.936 millones de dólares se pagan en fletes por camiones, de acuerdo con nuestras estimaciones", dijeron los autores del informe, Julio Calzada y Emilce Terré. Los economistas destacaron que "sobre la base a una estimación de cosecha total de granos para la campaña 2016-2017 de 126 millones de toneladas, estimamos que unas 105 millones se transportan en camión de chacra a consumidores, industrias y puertos".

"Por otro lado, unos 11.000 millones se trasladan por ferrocarril, y apenas unas 200.000 toneladas de mercadería argentina utilizan a tal fin barcazas", añadieron. Expresaron que unas 8,7 millones de toneladas llegarían por camión desde el Norte Argentino a la zona central del país (Puertos del Gran Rosario, industrias y consumos en general en esa zona). Le aplicaron a esta mercadería un costo estimativo de flete de 65 dólares la tonelada y al resto de la mercadería que llega a los puertos del Gran Rosario, Bahía Blanca, Quequén (ambos en Buenos Aires) y otros utilizaron el valor del flete camionero para una distancia promedio de 320 Km: 35 dólares la tonelada.

De esta forma, "llegamos a la conclusión de que la cadena de cereales y oleaginosas podría estar incurriendo en un flete camionero total de aproximadamente US$ 4.000 millones, equivalente al 1% de nuestro Producto Bruto Interno del año 2016". "Para ello tomamos el PBI corriente en dólares de US$ 545.215 informado por el Ministerio de Hacienda", consignaron.

Por otra parte, es más caro transportar 1.000 kilómetros el grano desde el norte argentino a las terminales portuarias del Gran Rosario, que enviarlos desde este lugar a los puertos de China, a más de 20.000 km de distancia. Trasladar por ejemplo, desde Joaquín V. González en Salta hasta los puertos del Up River en Rosario, Santa Fe (recorriendo así una distancia de 1.150 km) tiene un costo unitario de US$ 65 por tonelada, por cada kilómetro recorrido.

En tanto, el flete marítimo desde las terminales del Gran Rosario hasta los puertos asiáticos (por ejemplo, Shanghai en China) tiene un costo de US$ 39 por tonelada por kilómetro recorrido, "ubicando así la erogación por flete marítimo internacional por debajo de la que requiere el flete camionero interno", evaluaron Calzada y Terré.