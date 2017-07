Humberto Primo: una Comuna que con firmeza avanza hacia el progreso

En reciente diálogo con el titular del gobierno local, Julio Coŕdoba, el jefe comunal aportó detalles de los logros en su gestión.

En primer término resaltó una obra que venía arrastrándose desde hace unos doce años, y que fuera reclamado por su antecesor - el hoy diputado Omar Martínez-, como lo es la conclusión de las cuarenta viviendas del exPlan Federal, en tal sentido Córdoba enfatizó que " fundamentalmente, cerrando viejos proyectos que estaban inconclusos en la Comuna, en nuestra localidad, como lo son las cuarenta viviendas, se dio inicio de la obra de terminación, hace unos diez días, la empresa ya está trabajando, se llamó a licitación, porque esas unidades habitacionales eran por administración comunal y se hacía muy lento, entonces el año pasado gestioné en la Provincia ,ante la Dirección de Vivienda y Urbanismo, la posibilidad que las tome una empresa y pueda terminarlas, porque hace once años que se paralizaron, son del exPlan Federal. Esa es una de las grandes cosas, que si bien tiene un plazo a diez meses de terminación, ya serán concluidas para poder sortearlas y cuarenta familias tenga su techo propio".

Recordó que " desde que se inició la primera inscripción para estas viviendas había unas 120 carpetas, por supuesto que en el transcurrir del tiempo haya familias que no estén más acá o que hayan logrado vivienda de otro modo. Pero sí, ahora, como la carga es virtual, la gente puede hacerlo desde su casa y por el flujo de personas que concurre a la Comuna para informarse cómo se hace, hay mucha gente nueva inscripta, por supuesto que hay muchos requisitos que cumplir".



OTRAS VIVIENDAS



Más adelante hizo saber que tienen la aprobación- aunque no se firmó convenio todavía- para dieciocho viviendas más " las que serán ejecutadas en un predio cercano al de las 40 viviendas, el que ya fue cedido a la Dirección de Vivienda y Urbanismo, serían 14 dúplex - es un plan nuevo- y cuatro viviendas con todas las condiciones para ser habitadas por gente con discapacidad, en el caso de que no haya ninguna, podrán ser habitadas por cualquier familia. Esto lo gestioné hará tres meses, hablé con Lucas Trivelli, director, y me dio su aprobación, ya tenemos los planos, sólo falta firmar el convenio y el financiamiento porque se hará por el sistema de licitación y contratación de empresa, es muy bueno porque los plazos de construcción se achican bastante".

Por otra parte consideró que "no quiere decir que con esto va a solucionarse el déficit habitacional, pero aliviaría bastante".



Desagües hídricos

En otro pasaje remarcó que "estamos trabajando y lo hicimos todo lo que nos lo permitió el tiempo, porque en los últimos dos años de gestión, el agua de 2016, a principios de 2017, las tormentas, nos atrasaron bastante, pero hicimos un plan de desagües hídricos en toda la localidad, sobre todo en zonas y barrios donde nunca se hizo cuneteo, no existía cuneta, o sea que el drenaje hídrico iba por las calles de tierra lo que ocasionaba a los vecinos un problema para transitar. Se estuvo trabajando, a medida que el tiempo y las maquinarias nos los permiten.



Iluminación



Más adelante hizo saber que "la idea es cambiar la iluminación del pueblo a iluminación led, no sólo por un ahorro de energía sino también por mayor calidad lumínica.Comenzaremos con dos avenidas, las dos principales, Avenida San Martín que es el ingreso viejo, y Avenida Lehmann que tiene el acceso nuevo que nos une con la Ruta 80S, son 60 luminarias nuevas que tienen un costo importante, pero se tomó la determinación de empezar a cambiar un poco la cara y se estima que en un plazo mediano y largo se continuará con las otras avenidas y luego desde ellas, hacia la zona suburbana, cambiar toda la luminaria de calle".





PAVIMENTO



Recordó que "nosotros empezamos, en mi primera gestión con cuadras de pavimento, el tema son los costos. En los años 2014-2015 habíamos hecho casi 9 cuadras entre pavimento y cordón cuneta con ripio. Se hizo por contribución de mejoras de los vecinos, llevaba tiempo porque había que convocarlos, pasarle todos los presupuesto, cuánto tenían que pagar, el plan de pagos, el tema que por contribución de mejoras tenemos que encontrarnos con un monto para el inicio de obra. A pesar de todo y pese a los incrementos de los materiales, continuamos trabajando. Se hicieron 4 cuadras más de cordón cuneta con ripio, en las próximas semanas tendremos reuniones con vecinos de cinco cuadras , y si podemos cerrar vamos a continuar, pero siempre se depende de la parte económica".



Dos proyectos por Obras Menores



Remarcó especialmente que "ahora, tenemos pedido por el Fondo de Obras Menores, dos proyectos importantes, uno relativo a la Terminal de Omnibus de nuestra localidad para hacer el piso de hormigón de la playa; lo tenemos con un ripio y merced a las precipitaciones se producen ondulaciones, los colectivos no quieren entrar, entonces tomamos la decisión que con el aporte de 2017 hacer toda la playa de la Terminal de Omnibus.

"El otro proyecto se relaciona con una senda peatonal desde Av. Lehmann hasta la Ruta 80 S, son 1.400 metros sobre el acceso nuevo".

"Ambos proyectos están presentados ahora falta la resolución y que se reciban los fondos".





Centro emisión de carnet



En tal sentido hizo saber que "estamos terminando el Centro de Emisión de Carnet para que la gente de la localidad y de la zona no deban más viajar a Rafaela, si bien nosotros somos subsede, lo que está haciéndose en Rafaela es la parte del psicofísico, lo demás se hace acá. Ya tenemos presentado todo a la Agencia de Seguridad Vial, están faltándonos unos requisitos de lo que va en el parque abierto para rendir la parte práctica y calculamos que en agosto ya tendríamos que ser Centro de Emisión de Carnet".





Obras en las Escuelas



Destacó que "esta mañana estuve recorriendo y se comenzó un aula en la Escuela Nº 464, y que va a ser usado por la Escuela Nº 2128, tiene un plazo de ejecución de 120 días corridos, ya está la empresa trabajando".

"Y también recorrí el cambio de techo de la EESOPI Nº 8040, eso se consiguió a través de un FANI , del Ministerio de Educación, están trabajando, aprovechando el receso escolar", agregó.



Viviendas de Cáritas



Tuvo términos elogiosos en relación al plan 12 viviendas de Cáritas, que son de autoconstrucción " plan en el que si bien nosotros le damos el apoyo logístico o cuando necesitan maquinarias, se le hizo el tema de cloacas y servicios, es un plan que viene de Cáritas, y son doce familias que se hicieron sus casas, realmente es un orgullo el trabajo que hicieron las mujeres en revoques y para levantar sus viviendas de muy buena calidad. Ahora están en plena etapa de pintura y en dos meses las inaugurarán".



Maquinarias



Por otra parte destacó que " en la semana próxima recibiremos una maquinaria nueva una retropala, por el plan Equipar, lo que nos dará un alivio en los trabajos diarios.

Agregó, con satisfacción que " para destacar fue lograr la renovación entre un 40 y 50% de lo que es el parque de maquinaria y vehículos de la Comuna, con una inversión muy grande, prácticamente cinco millones de pesos que se consiguieron a través de los Fondos de Obras Menores de años anteriores, algunos con recursos propios, se compraron dos camiones 0Km con caja volcadora, el camión compactador, recolector de residuos, por un valor de un millón setecientos mil pesos a través de un crédito PROMUDI; una minicargadora nueva con brazo excavador, barredoras nuevas, desmalezadoras nuevas, dos camionetas usadas, pero con pocos kilómetros para renovar los vehículos ya añosos, con los que no ya no se podía brindar servicios a la comunidad, -los camiones eran modelo 1962-; ni hablar de las motoguadañas, cortadora de césped, se hizo una inversión muy importante, pensando a futuro para que quienes nos sucedan tengan las herramientas para brindar un servicio correcto a la comunidad".