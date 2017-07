La Bagna Cauda: símbolo humbertino

Ante la proximidad de la fiesta por antonomasia de esta población no podíamos obviar el requerir una reflexión del jefe comunal.

Córdoba, con convicción enfatizó "es nuestra fiesta, la que nos identifica y por la que nos conocen en todas partes.

"Si bien la fiesta tiene una Asociación Civil que trabaja permanentemente, a punto tal que termina una fiesta y ya comienza a trabajar para la siguiente, lo que hacemos desde la Comuna es el apoyo logístico, lo que necesitan para el día de la fiesta o para el traslado de cosas, es una conjunción.

"Como siempre, uno trata de apoyarlos porque realmente la concurrencia, no sólo de gente de la localidad y la zona, sino gente de otras provincias y de países limítrofes, al año siguiente vuelve, y eso es muy importante porque quiere decir que tiene su idiosincrasia y que realmente gusta.

Destacó que "habrá una novedad este año que implementarán ASSAL y la Secretaría de Turismo, este año va a ser controlada para otorgar el certificado de calidad. Esta disposición fue adoptada para llevarla adelante en dos fiestas una la nuestra, el próximo domingo, y la otra en Esperanza, la fiesta de la Agricultura, que se hace en septiembre. Es un desafío que tiene la gente que trabaja para la fiesta, en tratar de cubrir todos los items para que tenga su certificado de calidad, que sea la primera fiesta certificada".



Presencias



Al consultársele por la confirmación de la presencia del Gobernador, señaló que aún no lo había hecho, pero esperaba que pueda contarse con la participación de Lifschitz; hizo saber además que algunos ministros ya confirmaron, tal es el caso del titular de Producción, Luis Contiggiani.