"Esta operatoria es netamente rafaelina"

Esa frase pertenece al Intendente Castellano que al hacer uso de la palabra explicó que "fuimos los primeros como gobierno local santafesino urbanizando y vendiendo lotes", enfatizó. "Luego, sobre eso, pudimos concretar planes como Mi Tierra Mi Casa".Castellano agregó además que "en el año 2006, a mí me tocaba ser concejal y votamos una Ordenanza que modificó los estatutos del IMV, que permitió empezar a trabajar en la intervención directa en el mercado local con lotes urbanizados. A veces uno habla de política social, y nosotros el año pasado elevamos al Concejo Municipal, y este la aprobó, una inversión en el presupuesto de un tercio mayor respecto al año anterior en programas sociales; estas cosas son las que a veces uno necesita aclarar permanentemente", acotó."¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas sociales en la ciudad de Rafaela?", continuó diciendo Castellano, y expresó: "hablamos de esto: del dinero que entregamos hace una semana con el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach; a varios emprendedores a través del Programa de Microcréditos; hablamos de un Programa de Inclusión Educativa, que este año va a llevar presupuestados y seguramente ejecutados alrededor de 3 millones de pesos; hablamos de una Escuela Municipal de Capacitación en Oficios, que multiplica año a año la cantidad de chicos que están ingresando; doy estos cuatro ejemplos, pero pudiese dar muchísimos más que tienen que ver con el deporte, con la cultura, con la salud; cuando hablamos de políticas y de presupuesto para lo social, hablamos de esto", detalló.Por otro lado, dijo que "sabemos cuán duro es para para cada familia pagar un alquiler; lo imposible que se le hace a una familia trabajadora salir a comprar un terreno; esto lo hemos tomado como normal y no puede ser normal; hay que pensar que hay cinco mil familias esperando una alternativa y nosotros estamos sorteando 83 terrenos; van a tener una demanda impresionante", señaló y agregó además que "estamos atravesando un momento social muy complicado, porque ante la dificultad de conseguir empleo y la imposibilidad de muchos jóvenes para ingresar al mercado laboral, el acceso a la vivienda y al terreno se hace cada vez más difícil", observó.En el proceso de conformación de un banco de tierras, el IMV ha logrado adquirir 93 ha entre los años 2006 y 2017. El total de lotes para urbanizar es de 2.178, de los cuales ya están urbanizados 1.078, quedando proyectados para futuras urbanizaciones 1.100. "Nosotros queremos poner a disposición de las familias trabajadoras, esta alternativa, que si bien no alcanza para tanta demanda, es un dato importante de lo que nosotros entendemos como política social", concluyó el titular del Ejecutivo.