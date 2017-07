El Halo Protector se usará en 2018

La Federación Internacional del Automóvil decidió la incorporación del Halo Protector para aumentar la seguridad de los pilotos de Fórmula 1 a partir de la temporada 2018.La determinación fue tomada luego de la reunión del Grupo de Estrategia en Ginebra y ahora solo resta la confirmación definitiva del Consejo Mundial del Deporte Motor.Si bien se realizaron diversas pruebas, parece ser que el Halo es el elemento elegido para optimizar la protección del piloto, aunque no hay unanimidad de todos los componentes de la máxima categoría.Nueve de diez equipos votaron en contra del Halo, pero la FIA dijo que "será parte del reglamento 2018 por motivos de seguridad".Esa protección se colocará justo delante de la cara del piloto, con una estructura de tres barras para impedir que objetos o neumáticos golpeen contra la cabeza del mismo.Todas estas medidas se toman después de la trágica muerte de Jules Bianchi tras un accidente en el Gran Premio de Japón en 2014.Cosworth fue clave en la última etapa de la Fórmula 1 previa a la actual era híbrida.Sus motores económicos y confiables, aunque no excesivamente potentes, permitieron a muchos equipos bajar considerablemente el presupuesto y en el caso de algunos, como los ya desaparecidos HRT, Marussia o Caterham, ingresar a la Formula 1.Con la llegada de la era híbrida, Cosworth se retiró con un proyecto a medio construir por la gran complejidad de esta tecnología, la cual requería una inversión difícilmente recuperable.Pero Cosworth no quiere olvidarse de la Fórmula 1 y trabaja para regresar en 2020 ó 2021, según piden algunos equipos, donde una simpleza de la tecnología o incluso un KERS único, facilitarían la vida a los motoristas.A pesar de que la próxima normativa de motores no está cerrada, sí se han dado a conocer las bases hacia donde se quiere ir, las que encajan dentro de Cosworth.La compañía inglesa, fundada en 1958 por Mike Costin y Keith Duckworth, con sede central en Northampton (Gran Bretaña) participó en la Fórmula 1 en dos ciclos, el primero entre 1963 y 2006 y el segundo desde 2010 hasta 2013, venciendo nada menos que en 176 Grandes Premios.