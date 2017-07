"Se puede defender mejor a Santa Fe"

El senador nacional por Santa Fe, Omar Perotti, participó de la convocatoria realizada por el gobernador Miguel Lifschitz en la que informó el monto actualizado y la modalidad de pago de la deuda que Nación tiene con la Provincia.Perotti señaló que “estamos desde el primer momento porque esta deuda no es de ningún gobierno, es de los santafesinos y tenemos que ser custodios entre todos”.El senador por Santa Fe indicó que “tras del fallo de la Corte Suprema a favor de nuestra Provincia y de los tiempos que daba a las partes para ponerse de acuerdo, no hubo comunicación sobre qué había pasado sobre este esquema de negociación, más allá de conocer un título acerca de que no se estaban poniendo de acuerdo".“Mientras tanto, la provincia de Santa Fe se endeudó en 500 millones de dólares, y este es un tema a analizar. Ahora debemos en dólares y a nosotros nos deben en pesos” manifestó Perotti y explicó que “es imprescindible que la propuesta incluya la dolarización de una parte de esos recursos para poder calzar lo que debemos con lo que nos deben y evitar cualquier vulnerabilidad para la provincia”.Perotti considera que la “propuesta debe ser el resultado del acuerdo de todas las fuerzas políticas". En este sentido señaló que “retraído lo que le corresponde a los municipios se debe constituir un fondo que permita eliminar las asimetrías de aquellas regiones de la provincia que todavía están postergadas, donde aún falta infraestructura básica para poder elevar las condiciones de calidad de vida, de producción y trabajo en esas regiones”.