La madre sería responsable

En torno al caso de los allanamientos en Pilar, por la Policía Federal, el domingo por la noche; donde una pareja de padres quedó detenida, presuntamente vinculada a los delitos de trata, abuso y corrupción de menores, donde las víctimas fueron sus hijos: dos niñas de 10 y 15 años, aparte de otro menor de edad de sexo masculino, presuntamente víctima también, este último caso aún no confirmado; en la jornada de ayer hubo novedades.

Es que, tal como había informado este Diario, el martes último estaban previstos los procedimientos de tests en Cámara Gesell para los menores de edad; y por respeto a las víctimas, en estado de suma vulnerabilidad, no se profundizó ese mismo día con la averiguación del resultado de los mismos.

No obstante, hoy jueves sí se puede informar que, según fuentes relacionadas a la investigación consultadas, como resultado de las pericias en sala Gesell, habría quedado fuera de las sospechas el padre de familia, que se encontraba alojado en la Alcaidía de Esperanza. En cambio, su mujer, la madre de los niños ultrajados que se encontraba en la Alcaidía de Rafaela, habría resultado muy comprometida, al punto de sospecharse que es la responsable principal de los abusos.

Sigue así su curso esta investigación en el fuero federal de Rafaela, con el cuidadoso trato que merecen, por parte de la prensa, los menores de edad víctimas de estos sucesos; destacándose asimismo lo comprensible del marcado hermetismo que rodea la investigación, habiendo de por medio tres menores de edad.