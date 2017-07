Viotti lanzó su candidatura entre críticas y propuestas

Con críticas al gobierno municipal y una agenda de temas (o problemas) propia para desarrollar en caso de ser electo, el joven dirigente radical Leonardo Viotti presentó ayer su precandidatura a concejal por la lista "Cambia Rafaela" que competirá en las primarias del 13 de agosto en el Frente "Cambiemos", el mismo que lidera el presidente Mauricio Macri. Impulsar proyectos, ejercer un férreo control al Ejecutivo y gestionar respuestas para las demandas de los rafaelinos conforman la fórmula de trabajo en caso de que Viotti se instale en el Concejo Municipal a partir de diciembre.Fue el actual concejal y cuyo mandato termina en diciembre, Germán Bottero, quien presentó a los integrantes de esta lista, que tiene en el segundo lugar a la actual titular del Comité Radical de Rafaela, Alejandra Sagardoy, en el marco de un encuentro que se realizó ayer por la mañana en el céntrico restó Cuggini, y al que asistieron dirigentes históricos de la UCR como para brindar su respaldo a esta lista que dejó el Frente Progresista, Cívico y Social y emigró hacia Cambiemos. El ex diputado provincial y concejal, Luis Telesco, Italo Cassina y Miguel Rocchia se sumaron a la presentación junto a numerosos militantes del radicalismo.Viotti anticipó que "proponer, controlar y gestionar son los objetivos principales que hemos definido como grupo para cuando iniciemos nuestra función legislativa en el Concejo" a la vez que remarcó que "un eje fundamental que vamos a mantener es la cercanía con el vecino, porque es la mejor manera de poder representar a los rafaelinos".Después disparó críticas a la gestión municipal y al mismo tiempo al espacio político del peronismo que conserva la Intendencia desde hace 26 años, en lo que constituye su primer blanco de campaña. "Mucho no se puede hacer si uno está encerrado en un piso de la Municipalidad, si no se camina por la ciudad conociendo los problemas. Por eso uno de nuestros principales objetivos es proponer y darle herramientas al Intendente para que pueda hacer una mejor gestión", subrayó en una elíptica referencia a Luis Castellano. "Hace desde el año 91 que nos gobierna el mismo grupo político y hasta el mismo grupo de amigos, se cambian los nombres, rotan los espacios, pero siempre son los mismos. Nosotros sabemos que no es lo mejor para ninguna institución que durante tantos años esté gobernada y manejada como si fuera su casa", agregó en tono proselitista.La lista "Cambia Rafaela" competirá en el marco de las primarias del 13 de agosto con el actual concejal, el macrista Lalo Bonino, pero en este caso Viotti no hizo demasiadas referencias marcando una convivencia ordenada en el marco de la campaña. En la lista que lideran el joven dirigente -que renunció a su cargo en el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Provincia para dedicarse a la campaña- figuran la docente y militante del Foro de Mujeres Radicales, Mónica Martínez, el estudiante, Franco Bertolín, el supermercadista y dirigente social, Miguel Destéfanis, la integrante del espacio Padres TGD, Marcia Tamagnini, el abogado, Leandro Rocchia y el joven radical, Atilio Lobato.Por su parte, Sagardoy consideró que "los rafaelinos hoy necesitan que todos los concejales trabajen como un equipo, que gestionen todos juntos las soluciones a los problemas que tenemos, y esto está bien porque cuando uno es concejal, no lo es por un partido sino es de toda la ciudad".Con respecto a su agenda o plataforma electoral, definida después de recorrer la ciudad y dialogar con los vecinos, Viotti explicó que acompañará las propuestas para crear la Unidad de Control Municipal (actualmente en discusión en el parlamento ciudadano), que promoverá acciones tendientes a facilitar el acceso al primer trabajo y a la primera vivienda, que impulsará más jardines maternales para avanzar hacia una mayor inclusión y la descentralización del programa de capacitaciones profesional y de oficios hacia los barrios.En cuanto a seguridad, abogó por desarrollar un plan de obras para mejorar la iluminación en los espacios públicos y diseñar una política de control, a través del Municipio, de la economía del delito, es decir "si se roban celulares, motos y bicicletas todos los días, alguien los compra, ahí debemos enfocarnos". También mencionó la necesidad de mejorar las respuestas a los problemas del arbolado público y consolidar un programa que garantice la accesibilidad y la integración porque "faltan rampas para discapacitados en los cruces peatonales, hay pocos minibuses adaptados, en las plazas los juegos adaptados son escasos y hay veredas en mal estado".