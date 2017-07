Acueducto, cloacas y desagües, los ejes de la reunión con José Garibay

El intendente Luis Castellano, acompañado por el concejal Jorge Muriel y el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, Luis Ambort, mantuvieron esta mañana una reunión en Santa Fe con el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay."Estamos aquí realizando gestiones por obras para Rafaela, como lo hacemos habitualmente; son parte de nuestra rutina de trabajo estos viajes a Santa Fe y a Buenos Aires para discutir sobre obras para nuestra ciudad", explicó el intendente Castellano.ACUEDUCTO"Estuvimos conversando con José Garibay en relación a necesidades de la ciudad, entre ellas -y la más importante- el acueducto", refirió el titular del Ejecutivo rafaelino."Se trata, como todos saben, de una obra que no dejamos de reclamar históricamente, y que ahora parecería iniciar un proceso de concreción; esperemos que se dé así", agregó.Según se habló en la reunión, el 23 de agosto se estaría realizando la apertura de sobres en Rafaela, "y eso es producto de muchas gestiones y reclamos que venimos haciendo ante el gobierno provincial", reconoció Castellano.CLOACAS"Estuvimos también dialogando sobre obras de cloacas, concretamente sobre un proyecto que presentamos ante el gobierno nacional y ante el gobierno provincial, para poder dotar de esta infraestructura en el norte y en el sur de la ciudad", explicó. "Se trata de otro de los temas clave, como el de desagües, que también pusimos sobre la mesa".DESAGÜES"Hay obras pendientes y hay mucho hecho, como así también muchos trabajos en marcha en lo que respecta a desagües, como consecuencia de un proceso de planificación que lleva años en la ciudad; es mucho dinero invertido bajo tierra, en instalaciones que no se ven, pero que son fundamentales para afrontar el cambio climático", explicó la máxima autoridad municipal."Estamos trabajando para lo que viene, por lo que sigue, por lo que necesitamos hacer, que es mucho e implican inversiones millonarias para la ciudad, por lo que necesitamos el apoyo de los gobiernos nacional y provincial", señaló. “Sin proyectos y sin capacidad técnica, no hay obras; nosotros tenemos esos proyectos y esa capacidad"."Obras como el entubado de calle Tucumán, como el revestimiento de canal Sur, la continuidad de las próximas etapas de las lagunas de retardo, más todo lo que hace falta hacer aún en el sector oeste; de eso también hablamos en este encuentro entre el ministro, el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, y el concejal Jorge Muriel", puntualizó.Por su parte, el edil indicó que "la provisión de agua, la extensión de la red de cloacas y de la red desagües son claves para el desarrollo de la ciudad"."Por eso estoy aquí, como concejal, colaborando con estas gestiones; es el modo de continuar llevando progreso a la ciudad e ir cubriendo necesidades que no se podrían concretar solamente con el presupuesto rafaelino", afirmó Muriel.El secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, explicó que "se trata de un trabajo que hacemos a diario y no se ve: gestionar"."Antes de que una obra se inicie, hay muchas gestiones, elaboración de proyectos, diálogo con distintos niveles del estado", agregó."Siempre tratamos de llegar primero con los proyectos, porque cuando se tratan estas obras, lo primero que solicitan en las dependencias gubernamentales es el proyecto, lo que queremos hacer, el plan en un buen nivel de desarrollo; justamente, algo que nos caracteriza es contar con los proyectos desde las primeras gestiones", puntualizó el funcionario.