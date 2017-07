Chaves y su posibilidad de llegar a Atlético de Rafaela

El salteño, jugador de Talleres y que será cedido a préstamo, le abrió la puerta a la chance de jugar en la Crema. “Me interesa jugar en Atlético de Rafaela, me motiva mucho que esté Lucas”, señaló Ivo en relación a Bovaglio.

Se conocen de Talleres de Córdoba. Fueron compañeros, ascendieron con la ‘T’ y vivieron momentos felices.(24 años) fueen su llegada a la conducción técnica de Atlético de Rafaela y al salteño, la posibilidad de venir a la ‘Crema’ le seduce., más allá de que uno quizás busque una chance en Primera, no tendría ningún problema en ir”, comentó el lateral derecho y luego confesó:porque sé que es una persona muy capaz, que sabe mucho y que podría aprender muchísimo en un equipo suyo y es lo que ya le he manifestado personalmente”.Mientras lleva adelante la pretemporada con la ‘T’ en Salta, Chaves analiza su futuro ya que el club cordobés, dueño de su pase, tiene pensado cederlo a préstamo., de resolver mi situación y decidiremos con el club que es lo mejor para mí" y agregó: "Chaves es un volante por derecha devenido en lateral, desde la llegada de Kudelka a la ‘T’, y sobre su posible llegada a la ‘Crema’ contó: “Hace unos días tuve un contacto con Lucas, tenemos una muy buena relación, hablamos bien, me contó su idea, el proyecto que tiene, él quiere que juegue en Atlético y yo pertenezco a Talleres (tiene contrato hasta 2019) y dependo de su voluntad y las intenciones que tengan para conmigo, estoy un poco a la espera”, cerró.