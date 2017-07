Rechazan excarcelar al contador de los Kirchner

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio rechazó ayer la excarcelación del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, quien fue detenido este lunes en el marco de la causa Los Sauces, acusado de obstruir el accionar de la Justicia. El magistrado confirmó el dictamen contrario a la excarcelación que había impulsado el fiscal federal Carlos Rívolo, ante un planteo del abogado Carlos Beraldi, defensor de Manzanares.De esta forma, el contador continuará preso, luego de haber sido detenido este lunes por efectivos de la Policía Federal en su estudio contable de Río Gallegos, Santa Cruz. Al firmar la orden de arresto, Bonadio entendió que Manzanares obstruyó el accionar judicial al dar directivas a los inquilinos de los inmuebles que tramitan bajo la sucesión de Néstor Kirchner y del condominio que conforman sus hijos Máximo y Florencia, para que depositaran dinero una cuenta que no estaba congelada.De acuerdo a información a la que accedió el magistrado, el contador pidió que los fondos fueran depositados en una cuenta corriente del Banco Galicia perteneciente a Carlos Sancho, exgobernador de Santa Cruz y quien además es socio de una inmobiliaria junto a Máximo Kirchner."Los únicos autorizados a gestionar los alquileres son los interventores designados por la Justicia", recordó Rívolo, quien además tuvo en cuenta que esa "situación se presume conocida por Manzanares, no solamente porque está procesado en la presente causa, sino también por estar debidamente notificado de la intervención por ser contador de la familia Kirchner".Por otra parte, el fiscal señaló que los fondos eran depositados en la cuenta de Sancho, socio de Máximo Kirchner, uno de los procesados en la causa Los Sauces como jefe de una asociación ilícita junto a su madre, la expresidenta. "Las maniobras encuentran circunstancias objetivas que permiten tener por configurado los peligros procesales que justifican su encierro preventivo. Tuvo por objeto no sólo evadir el accionar de la Justicia sino también permitir que los miembros de la asociación criminal continuaran percibiendo los fondos que están siendo actualmente investigados", indicó el fiscal, esto último en referencia al secretario general de La Cámpora.