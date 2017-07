Mataron al policía que había denunciado a efectivos y narcos

SANTA FE, 19 (NA). - Un efectivo de la Policía de Santa Fe que había denunciado una supuesta connivencia entre sus colegas y narcotraficantes fue asesinado de múltiples disparos en una vivienda de la capital provincial. El policía asesinado resultó ser Pablo Cejas, quien en junio de 2015 ya había sido atacado a balazos y en ese momento denunció que la agresión se había producido porque se negó a encubrir "bunkers y kioscos" de expendio de droga. Autoridades del Ministerio de Seguridad provincial salieron a desvincular el caso con las denuncias realizadas por el Policía.El ministro del área, Maximiliano Pullaro, sostuvo que "la hipótesis más fuerte" no se relaciona con una venganza de narcos o policías, sino que apuntó a una "cuestión personal". En la misma línea, el subsecretario de Investigaciones deSanta Fe, Rolando Galfrascoli, vinculó el caso con una reyerta personal entre Cejas, quien se encontraba bajo un régimen de testigos protegidos, y personas conocidas, mientras admitió que no había detenidos, pero aseguró que "la investigación está muy avanzada".El atentado mortal contra Cejas, y la investigación policial, se habría producido en la noche del lunes en una vivienda situada en Neuquén al 6400, del barrio Yapeyú, en la zona norte de Santa Fe capital.Tras ser agredido por al menos una decena de disparos, el policía fue arrastrado a la calle y dejado ya muerto en el lugar. A pocos metros del cadáver del policía fueron encontrados su teléfono celular y su moto.Galfrascoli indicó, en declaraciones al canal TN, que de acuerdo con las averiguaciones realizadas, Cejas había sostenido una reyerta con "personas conocidas y se dirigió a la casa (donde fue asesinado) con intenciones violentas"."El cuerpo tenía 19 orificios", indicó el funcionario, quien sostuvo que está avanzada la investigación en cuanto a los autores de la agresión y se trata de establecer los motivos.El subsecretario admitió que Cejas se encontraba bajo un régimen de testigo protegido, e indicó que poco antes del asesinato había sido contactado por los encargados de su custodia y "les había manifestado que estaba todo normal".Por su parte, el fiscal Jorge Nessier, que investiga el caso, precisó que en realidad fueron 22 los orificios que tenía el cuerpo, aunque sostuvo que varios de ellos "serían de entrada y salida, por lo que se estima que fueron entre 10 y 11 disparos".Nessier se diferenció de los funcionarios de Seguridad al señalar que si bien "no se encontraron elementos para vincular el crimen" con las denuncias de la víctima, "es una etapa prematura de la investigación para descartar nada".En ese sentido, el instructor admitió que Cejas había realizado denuncias en torno a amenazas que había recibido tanto en fiscalías como en distintos medios de comunicación.Tras el ataque recibido en junio de 2005 cuando se trasladaba en moto hacia la vecina localidad de Recreo, Cejas había denunciado un atentado contra su vida" por negarse a "encubrir bunkers y quioscos de droga". "Hay muchos compañeros que apoyan lo que yo digo pero el problema es que hay muchos policías que tienen miedo de la propia fuerza", sostuvo por esos días a la prensa tras declarar ante la Justicia.Al mes siguiente, el mismo policía denunció que desconocidos habían atacado a tiros la casa de su suegra, situada en la localidad de Colonia Leiva. En agosto de 2016, Cejas se atrincheró en un bar de la costanera santafesina, realizó varios disparos al aire y amenazó con suicidarse, mientras manifestaba su descontento con el accionar de la Justicia y la fuerza que integraba frente al narcotráfico. Finalmente, un fiscal y otros colegas lograron hacerlo deponer de su actitud.Según Galfrascoli, a partir de ese incidente el policía había sido separado en forma preventiva de la fuerza por aparentes problemas mentales, pero fue reincorporado a principios de este año.