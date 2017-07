Sturzenegger estimó que la economía crece al 4%

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, defendió ayer la necesidad de una "política monetaria dura" para bajar la inflación, lo que se confirmó con el alza de tasas, y se quejó de que cuando la entidad bajó los tipos de interés los precios se aceleraron. Durante la presentación del Informe de Política Monetaria, Sturzenegger recordó que "en noviembre, nos entusiasmamos, pensamos que la inflación bajaba y teníamos margen para bajar la tasa, nos relajamos y los precios subieron".Para Sturzenegger, la economía: "Viaja a un ritmo de crecimiento del 4,3% anualizado", señaló, y sostuvo que en el segundo trimestre la economía "creció 0,99%". El funcionario evaluó, además, que la inflación "en el segundo semestre va a ser sustancialmente más baja" y consideró que "la Argentina va a tener que apuntar a una tasa de inflación mucho más baja en el futuro".Al ser consultado respecto del tipo de cambio, analizó: "La volatilidad es buena. No voy a especular por qué el tipo de cambio se mueve un día en un sentido u otro". "Me parece muy sana esa volatilidad porque produce la desconexión entre los precios y el tipo de cambio", consideró. Dijo que "en febrero último nos dimos cuenta de que el proceso de inflación tomaba un rumbo que no era el que queríamos y empezamos en marzo a llevar una tasa más dura en la política monetaria". Recordó que en abril el Banco Central "decidió incrementar la tasa de interés en un momento en que el mercado estaba bajando sus expectativas de inflación".De todos modos, reconoció que es "algo preocupante que la inflación núcleo no baje", pero resaltó que "somos optimistas en el cumplimiento de las metas", al resaltar que en el segundo semestre ayudará a ese objetivo la baja de precios mayoristas y que la mayor parte de los aumentos en paritarias ya se están aplicando sin incidencia en los precios.En la sede de la entidad, subrayó que en el primer trimestre "la inflación bajó 15 puntos, del 36 al 21 por ciento" y apuntó: "Ahora vamos a jugar el segundo tiempo". Al destacar el "fuerte proceso de desinflación", Sturzenegger indicó que el mercado espera una continuidad de ese "buen camino".