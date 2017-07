Deuda por Coparticipación: ¿será la solución para expropiar los exalmacenes Ripamonti?

¿Será la respuesta a la expropiación de los exalmacenes Ripamonti la deuda que tiene la Nación con la Provincia? Es una duda que surge y que solo el tiempo saldará. Por ahora, es adelantarse. Pero...

En la jornada de hoy, la Provincia hará una presentación pública a los diferentes referentes políticos de Santa Fe para que la Nación pague la deuda que mantiene con la Provincia por una liquidación de la Coparticipación durante muchos años. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se dio en noviembre de 2015, beneficiaba a nuestro distrito y habilitaba a una negociación entre las partes para que se salde efectivamente. Desde hace 18 meses, las administraciones de Miguel Lifschitz y de Mauricio Macri llevaron adelante varias reuniones, sin que pudiera haber avances sustanciales.

De acuerdo a los cálculos santafesinos, de la deuda actualizada ascendería a unos 48.000 millones de pesos, siendo la original de 23.000 millones de pesos y el resto, la actualización por intereses e inflación. De ese monto, un 13,4% se coparticipa a los Municipios y Comunas. Esto implicaría que a nuestra ciudad deberían llegar unos 136 millones de pesos. Un monto más que sustancioso.

La propuesta que hará hoy pública implicaría que un tercio de ese dinero se pague en cuotas mensuales y consecutivas en efectivo (siendo esto también remitido a los pueblos del interior) y el resto, que se salde con títulos públicos. Si esto llegara a aprobarse por la administración macrista, implicaría que el intendente Luis Castellano tendría hasta que termine su mandato, unos 45.5 millones de pesos más, a recibir en cuotas. Para mensurar la magnitud de esto, podríamos decir que son dos presupuestos del Concejo Municipal juntos. O el 73% de lo que se pensaba recaudar de tasa. O 4,5 veces el Fondo Sojero de 2017. Las primeras etapas de las obras del Presupuesto Ciudadano (Galpones del NCA y Refuncionalización de Av. E. Salva) implicaban cerca de 13 millones. O lo que costaron las dos tormentas de este verano.

Supongamos que se efectivice: ¿en qué se podrían gastar estos dineros?



LA EXPROPIACION, UNA ALTERNATIVA

En mayo pasado, la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, que tasó al predio en U$S 1.280.000 y U$S 1.320.000, lo que da un promedio de 1.300.000 dólares. Trasladado a pesos rondaría los $ 22.620.000. Es decir, la mitad de lo que recibiría la ciudad a través de la coparticipación de la propuesta que hoy se oficializa.

En el Concejo, hay un proyecto de ordenanza para avanzar con la expropiación del terreno. Pero no todos están convencidos de que este sea el camino. Algunos pretendían aprobar la expropiación (Lisandro Mársico, autor del proyecto y Germán Bottero) y luego buscar los dineros durante los dos años de vigencia y otros tenían dudas. El Fiscal Municipal Daniel Galloppo sentenció: "como primer requisito para cualquier proceso expropiatorio y antes inclusive de que el Concejo dicte la ordenanza, se necesita tener un proyecto concreto sobre el lugar. No se puede expropiar para ver qué hago después". Claramente, hasta ahora, no hay proyecto.

Si se llegaran a utilizar los fondos del fallo por coparticipación para esto, evitaría, al menos, la necesidad de que sea otro distrito el que ponga el dinero. Pero, claro está, es una de las alternativas. Queda mucho camino por recorrer.