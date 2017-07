El Municipio fortalece la prevención por ola polar

La Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Desarrollo Social informa que ante la ola de frío polar que afecta al país, se han fortalecido las tareas preventivas.En tal sentido los equipos territoriales se encuentran recorriendo los sectores más vulnerables, durante el fin de semana fueron visitados los tres asentamientos existentes en la ciudad.Allí fueron entregadas 29 frazadas y 3 colchones y se reforzó la ayuda alimentaria.Desde el área de Desarrollo Social se solicita a la población que ante cualquier necesidad pueden contactarse con los integrantes de los equipos territoriales que funcionan en las sedes vecinales de los barrios 17 de Octubre, Güemes, en el Centro de Integración Comunitaria del barrio Monseñor Zazpe, en el Centro de Salud del barrio Virgen del Rosario, en la vecinal del barrio Barranquitas y en el barrio 2 de Abril (en el CAPS). O bien en el 1º piso de la Municipalidad.Así mismo pueden comunicarse telefónicamente con la Guardia Urbana Rafaelina al teléfono 105.El personal de Guardia Urbana Rafaelina está realizando un monitoreo permanente en sus recorridas por la ciudad durante las 24 horas para detectar personas en situación de calle.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el secretario del área, José Luis Rossetto, sentenció: "el frío es el peor enemigo de los pobres. El calor se soporta y más allá de las molestias, no produce situaciones tan graves como el frío. Cuando hay días como estos, hacemos chequeos permanentes con la GUR, a la cual le agradecemos su colaboración". "El mes pasado entregamos 115 frazadas y 46 colchones. También tenemos un stock de ropa de abrigo", agregó."Sabemos de algunas situaciones, y tratamos de ayudarlos con abrigos y café. Tenemos una situación de calle, que la hemos judicializado. Es una situación grave: es una persona que está enferma, que la hemos internado 4 o 5 veces en el Hospital, pero se va porque quiere vivir en la calle. Estuvo hasta el sábado en el Hospital y se retiró. Intervenimos con la Provincia, pero no podemos hacer mucho: controlamos que tenga frazadas y le llevamos café. También hay situaciones puntuales, por consumo o peleas con el grupo familiar y están dos o tres días en la calle. Sólo podemos minimizar el impacto de la gente que está en situación de calle", completó.RECOMENDACIONESEvitar el uso de braseros o estufas a querosén para calefaccionarse.* Si no puede evitarlo, recordar apagarlas y retirarlas del ambiente, antes de acostarse.* Es preferible abrigarse con más ropa.* Una vez por año hacer revisar, por un gasista matriculado, todo tipo de estufas, catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de calefones, termotanques y calefactores de tiro balanceado.* Verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación.* Es fundamental contar con un espacio por el que circule y se renueve el aire. Puede salvar una vida.* Nunca usar hornallas y/o el horno para calefaccionarse.* Nunca dormir con las estufas encendidas.* Recordar que está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños.