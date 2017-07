Coches míticos de las series de TV

El coche de Colombo, la furgoneta de Brigada A en la que viajaba el musculoso Mario Baracus y el coche de Mr. Bean tienen en común que son vehículos míticos de la pequeña pantalla. Aquí un breve recorrido por aquellos protagonistas en cuatro ruedas que al menos por un rato nos pondrán nostálgicos y, quizás a los más sensibles, les roben una lágrima.-De 1982 a 1986, Michael Knight fue el encargado de conducir este Pontiac Firebird Trans Am parlante, más conocido como KITT en una serie conocida como "El auto fantástico".-Batman estuvo al volante de este Ford Lincoln Futura modificado desde 1966 hasta 1968. Se trataba de la primera vez que se llevaba una publicación de DC Comics a la pequeña pantalla.-Starsky y Hutch Dave Starsky estuvieron al mando de un Ford Gran Torino de 1974 desde ese mismo año hasta 1979 en un clásico de la TV. Esta fiera roja marcó historia con su diseño y la franja blanca sobre la carrocería roja.-El modelo Sunbeam Tiger, conducido por el agente Maxwell Smart (Don Adams) de la serie "Superagente 86", se convirtió en un emblema de los programas de espías.-Durante ocho años (1980-1988) pudimos ver al detective privado hawaino Tom Sellek conduciendo un Ferrari 308 GTS de color rojo y 225 caballos de potencia en lo que todos conocimos como Magnum P.I.-El extraño teniente Columbo, un detective inusual que no se destacaba por sus destrezas físicas sino por su inteligencia para resolver casos policiales, condujo este Peugeot 403 de 1955 de capa caída desde 1971 hasta 2003 en la pequeña pantalla.-¿Quién no se acuerda de la mítica GMC Vandura pintada en negro y gris con una franja roja? La furgoneta tuneada por el Baracus está grabada en la retina de todos los televidentes de la época que seguían cada capítulo de Brigada A.-¿Y quién no se acuerda del Chevrolet Corvette (C4) del teniente Faz, uno de los protagonistas de Brigada A? Se vendieron 358.000 unidades en total de este modelo de 230 CV de potencia, todo un clásico de la historia del mercado automotriz y de la TV.-La pareja de detectives formada por Bruce Willis y Cybill Shepherd fue la encargada de conducir este BMW 635 CSi en la serie "Luz de Luna", que se emitió desde 1985 hasta 1989.-Desde 1985 hasta 1992, el Jeep Wranger de seis cilindros en línea irrumpió en nuestras pantallas de la mano de MacGyver, aquel personaje comprometido con las causas justas que no utilizaba armas para resolver situaciones difíciles.-Mr. Bean, uno de los personajes más famosos y divertidos de la televisión británica conducía un MK IV British Leyland Mini 1000 amarillo, un ícono entre los autos de ficción.-En "División Miami" se consagró un Ferrari Testarossa blanco como emblema del lujo de los años ochenta. Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs se infiltraron con él en todas sus operaciones en Miami.