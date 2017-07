Más detalles sobre una muerte por hipotermia

En la edición de la víspera, bajo el título “Un vecino de 41 años murió por el intenso frío – El caso fue cerrado como muerte natural por hipotermia”, se publicó información oficial emanada de los organismos judiciales correspondientes, en torno a la muerte de este hombre en su vivienda de calle Jaime Ferré casi bulevar Lehmann en las primeras horas de la mañana del domingo, cuando la temperatura (sensación térmica) rondaba aproximadamente los 0.8 grados.Dadas algunas versiones y comentarios, que aseguraban que las causas de la muerte podrían haber sido otras, este Diario consultó nuevamente a las fuentes del Poder Judicial ligadas a la investigación, quienes se encargaron de explicar detalladamente lo ocurrido.En el acta de defunción oficial, certificada y firmada por la médica forense-policial, se dice que la muerte de Rubén Oscar Suárez de 41 años se debió a “muerte natural”.Como también fue publicado, en el acta de defunción firmada por la médica, el deceso fue calificado como "muerte natural", y como sucede en los casos de “muerte natural” no se inicia una investigación fiscal, sino que el certificado médico de la médica forense-policial ya da por cerrado el caso.No obstante, ante versiones muy precisas que decían que Suárez murió por “shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio por hemorragia digestiva”, presuntamente asociada con el consumo de alcohol, LA OPINION consultó nuevamente a las fuentes judiciales ligadas a la investigación quienes se encargaron de aportar más detalles en torno a este hecho.En el acta de defunción firmada por la médica forense, con la certificación de la muerte natural, y su firma, el acta está correcta y completamente confeccionada, sin más agregados necesarios que realizar.En la pormenorización de los detalles que llevaron a esa defunción, no hay dudas que la muerte fue por un paro cardiorrespiratorio.Ahora bien, este evento no siempre se debe a una única causa sino que como sucede con diversas patologías pueden confluir diversas causas asociadas que lleven al paro cardiorrespiratorio.Esto es lo que sucedió en este caso.Para quienes dudan o aún quieran negar la hipotermia y reafirmar que la muerte de este hombre se debió a hemorragias digestivas, o que estas fueron primero,