Pymes reclaman a la AFIP por embargo de cuentas bancarias

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevó ayer a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) su reclamo por las empresas pyme que sufren embargos en sus cuentas bancarias por deudas impositivas.El presidente de la CAME, Fabián Tarrío, fue recibido por el jefe de la AFIP, Alberto Abad, para analizar medidas destinadas a solucionar el problema que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Tarrío expuso el caso de una PyME con una retención múltiple por un monto inicial de $10.000, que al contar con cinco cuentas bancarias distintas terminó siendo de $50.000.La CAME le pidió a Abad que la intimación que envía por correo electrónico se complemente con una carta escrita, a través de una nota, acta o carta documento. El presidente de CAME planteo otros casos como situaciones de embargos realizados con deudas canceladas, junto con el pago de los honorarios de los agentes fiscales, con el consiguiente perjuicio económico para las empresas.Tarrío le pidió al organismo recaudador que genere una plataforma web para que las pymes puedan informar todo tipo de inconveniente que tengan en referencia con este tema. Participaron, además, de la reunión el secretario de Hacienda de CAME, Vicente Lourenzo, el director del Banco Central, Horacio Liendo, y representantes de las asociaciones bancarias Adeba, Abappra y ABA.