Giovannini, en Quilmes

Este viernes 21, desde las 22, el promotor Ceferino Ayana estará realizando su primer festival de boxeo amateur en las instalaciones del Club Argentino Quilmes de nuestra ciudad (España y Gutiérrez). En la cartelera se anuncian 9 combates, y el dato de color es que estará presente Néstor “Tito” Giovannini, el púgil rafaelino campeón del mundo de los cruceros en 1993 y que actualmente se encuentra radicado en Córdoba, ya que estará debutando uno de sus hijos. El programa de combates es el siguiente: Lauriano Amato (Estudiantes) vs. Jorge Urspunt (Sunchales); Cristian Peralta (Dogo Box Barragán) vs. Mario Ocampo (Porteña); Fabricio Basualdo (Rompehuesos) vs. Marcelo Bertoti (Porteña); Lucas Morales (Gim. Virgen del Rosario) vs. Eduardo Orecchia (Sunchales); Nicolás Morlachi (Quilmes) vs. Jonatan Ocampo (Porteña); Brian Zapata (Santa Fe) vs. Daniel Terzian (Gim. Tito Giovannini); Matías Ayana (Quilmes) vs. Juan Ortiz (Dogo Box Barragán); Fabricio Espósito (Gim. Elite Box) vs. Alan Erard (Porteña) y Maximiliano Ayana (Quilmes) vs. Matías Peralta (Gim. Ojos de Tigre).