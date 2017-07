Derrumbe en un shopping

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Una parte del techo de uno de los pasillos del Abasto Shopping se desprendió ayer y se vino abajo en momentos en que el lugar se encontraba abierto al público, en plenas vacaciones de invierno, aunque sin que se registrasen heridos.El hecho se produjo durante las primeras horas de la tarde en el primer piso del centro comercial, situación que generó temor y confusión entre las personas que se encontraban en el lugar. El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que dos ambulancias fueron enviadas al centro comercial, pero sin que se reportaran heridos."Parece que se desprendió alguna mampostería del techo", indicó Crescenti.Personal de Bomberos y de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires se hicieron presentes en el lugar.Lautaro, empleado de uno de los locales del shopping, explicó que el derrumbe se produjo "en una parte del techo del primer piso" y detalló que se vino abajo "el durlock, no el hormigón, y también se cayó una parrilla de luces"."Nosotros estamos en el mismo pasillo. Verlo en persona fue chocante y nos generó temor", afirmó.El joven confirmó que el público fue evacuado del piso y que allí quedaron sólo los empleados."El Shopping dio la orden de seguir con el funcionamiento normal y el piso de arriba está habilitado, y sigue la gente caminando por ahí", agregó.Otro de los testimonios sobre el incidente ocurrido en el shopping fue el de Julieta, quien también trabaja en el centro comercial, y aseguró: "Pensé que estaba en riesgo mi vida"."Salí corriendo con mi compañera, que encima es una persona mayor, y no veíamos nada por el polvo que cayó. Me acuerdo la cara de una persona mayor que estaba en estado de shock por el estruendo que sintió y la tuvieron que ayudar", dijo.Voceros de Abasto Shopping difundieron un comunicado en el que informaron que las causas por las que se produjo el derrumbe "aún se están investigando".