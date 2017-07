Le alcanzó con poco para ganar

Una rápida recuperación encontró este domingo Ben Hur en el Federal B, al ganarle en su estreno como local 2 a 0 al débil Adiur de Rosario por la segunda fecha del Federal B. Luego de un par de resultados adversos, la última ante 9 de Julio, el Lobo tenía una cierta necesidad de victoria como para recuperar la memoria y la confianza de cara a lo que se viene. Y ayer, con poco le alcanzó para ser superior a los rosarinos y quedarse con el primer triunfo en el certamen, y muy merecido por cierto, y prenderse de esta manera en el lote de arriba de la ahora pareja Zona B de la Región Litoral Sur.Casi desde los vestuarios el Lobo ya se puso ganancioso con el gol tempranero de Matías González. El santafesino recibió un largo despeje de uno de sus compañeros, la defensa de la “Naranja mecánica” rosarina quedó adelantada y mal parada y ante la apresurada y lejana salida de Gianni, el delantero definió con sutileza en la primera llegada clara del local. Obviamente, la rápida apertura le dio a la BH algo más de tranquilidad para jugar el resto del partido. Con el correr de los minutos, daba la sensación de que el segundo gol del Lobo podía llegar en cualquier momento, sobre todo cuando se asociaban por derecha el propio González con el Laucha Carrizo, que desequilibraba con cierta facilidad. Pero en el último pase, Ben Hur, que era superior en el juego, no estuvo preciso, como las dos chances que desperdició el Tanque Rodríguez, que definió mal, lo que lo privaba al dueño de casa de liquidar el partido. En este sentido, la visita mostró muchas limitaciones, sobre todo en defensa, y en ataque prácticamente no había cruzado la mitad de la cancha, con lo cual Cordero casi no tuvo trabajo en esos 45’, demostrando cómo se dio el trámite.En el complemento, Adiur salió a jugar con 3 en el fondo, con la idea de arriesgar algo más en ofensiva buscando el empate. Pero siempre se encontró con una sólida defensa local, más allá de que era Ben Hur el que seguía dominando y teniendo en balón.Ayudado un poco por el viento a favor en la fría tarde dominguera, Matías González, que tuvo a todo el fondo rosarino a maltraer, probó de media distancia cerca de la media hora, pero Gianni evitó la segunda caída de su valla. A casi 15’ del final, Adiur tuvo la más clara en los 90’ como para empatarlo en la única chance que pudo generar, pero entre Cordero y el palo se lo impidieron a Radice. Por eso, el final era abierto y algo dramático, con Adiur quedando expuesto en el fondo y el local que no lo podía sentenciar de contra. Ya en una de las últimas acciones, Rodríguez recuperó el balón cerca del área grande, y entrando sólo por el segundo palo asistió a Maxi Pavetti, que libre de marcas y con el arquero lejos de la acción, pudo sellar la victoria. En el final solo hubo tiempo para la infantil expulsión del Tanque por una supuesta agresión a Damián González. Ben Hur, que no pasó demasiados sofocones, pudo levantarse del golpe sufrido en el Coloso con una victoria sin demasiado trabajo y ya mira lo que se viene con algo más de expectativa.