Arranca la era Bovaglio

“Regresar al club en esta función es un compromiso y un desafío muy grande. Atlético genera en mí sentimientos y sensaciones que otro equipo no lo genera. Se armó un buen grupo de trabajo y tenemos un buen tiempo como para trabajar y llegar de la mejor manera”. Con ese sentido de pertenencia, manifestada desde sus primeras declaraciones como DT de la ‘Crema’, Lucas Bovaglio pondrá primera este lunes en Atlético de Rafaela. Es que el conjunto de barrio Alberdi iniciará su pretemporada, ya con el gran excapitán y jugador del club en la conducción técnica.Los objetivos están claros para Atlético, de un buen semestre en este 2017 pero con un descenso de categoría consumado, algo que se preveía desde antes que comience el último torneo de la Independencia. Quiere volver a Primera División lo antes posible y, por eso, le apuntará fuerte a la preparación, a la conformación de un plantel muy competitivo para tratar de ser protagonista en el próximo torneo de la Primera B Nacional.La primera cita será este lunes a las 9:30hs en el predio del Polideportivo del Autódromo, con 30 jugadores citados. No estarán Mauro Albertengo (aún no renovó su vínculo y su continuidad en el club no está garantizada), Teodoro Paredes (regresó a Cerro Porteño, dueño de su pase, y no habrá renovación de préstamo), mientras que habrá que esperar lo que suceda con Marco Borgnino, quien sería cedido a préstamo y todavía no tiene definido su futuro.El que sí estará y será evaluado para ver si vuelve a ser jugador de la institución es Darío Gandín.También será observado el arquero Sebastián D’Abarno, que llegó en septiembre del año pasado a Atlético y jugó en Liga Rafaelina. Provino de Almafuerte de Las Rosas y también estuvo en juveniles de Rosario Central y Sportivo Las Parejas.Para este lunes se espera que Gabriel Gudiño sea presentado como nuevo jugador de San Lorenzo. Hubo acuerdo y se terminó la espera. El cordobés, que brilló en el último torneo de Primera en Atlético de Rafaela, donde anotó ocho goles y fue el goleador de la 'Crema', firmará un contrato por cuatro temporadas. De esta manera, el 'Cuervo' suma su cuarto refuerzo después de las incorporaciones de Gonzalo Rodríguez, Víctor Salazar y Alexis Castro.