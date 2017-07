Gran parte de la ciudad se moviliza por el día del amigo

El día del amigo cae en invierno. Y esto obliga, indudablemente, a comer adentro. Y sí, no queda otra. No se pueden planificar esos clásicos encuentros de verano con el tablón en el patio y quedar hasta altas horas de la noche, con poca ropa, y mucha bebida veraniega. Este día cae en uno de los meses más fríos del año y por eso hay que planificar bien la reunión.

A raíz de esto gran parte de los rafaelinos ya comenzaron, a principio de mes, a reservar mesas, sillas y una buena comida en los lugares más concurridos de la ciudad. Al menos, es lo que le fueron diciendo los dueños de los bares y restaurantes a LA OPINION. “Me queda una sola mesa, y para cuatro, no mucho más”, dijo el dueño de uno de los bares más típicos de la ciudad, destacando que sin lugar a dudas la idea es juntarse en algún lugar neutro y hacer de la cita, algo diferente.

Es por eso también que muchos espacios de la ciudad muestran sus promociones para atraer gente (a la mayoría le funcionó y ya no tienen más lugar), dejando la bebida un poco más barata o liberando a uno de cada 10 de la cuenta, haciéndola más económica.

El día del amigo tiene “eso”: salir a divertirse y aprovechar, además, que cae un jueves, que a pesar de que el viernes se trabaje normal, no es lo mismo que salir a comer afuera un lunes o un martes, complicando la cuestión al otro día.

“A principio de mes empecé a recibir llamados de gente, para reservar mesas y pedir algún menú especial. Algunos ni saben lo que van a comer, otros te piden una parrillada bien completa, algo de pastas y el resto pizzas. Las mesas son generalmente para más de 6 o 7 personas”, dijo otro propietario de un restorán, destacando un número grande para cada una de las mesas. Es que en este día, son pocos los que faltan. Los niños quedan de los abuelos y el esfuerzo sin culpa el 20 de julio se hace sí o sí.

Por eso veremos este jueves en nuestra ciudad un movimiento atípico por las calles de la ciudad, y un buen número de personas en los bares, llenos de abrazos y de buenos augurios.



AMIGOS DE REDES SOCIALES

Este espacio, ya instaurado en cada una de nuestras vidas, también tendrá una alta participación en ese día. Los grupos de Whatsapp empezarán a interrumpir la tranquilidad con mensajes que intentarán coordinar el ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?, tareas que todos sabemos son complicadas cuando se trata de grupos grandes y agendas ajetreadas.

El año pasado las conversaciones sobre el Día del Amigo en Facebook crecieron con respecto al año anterior, y la mayoría de los mensajes, fotos, y en especial los videos, se compartieron desde mobile. Según datos de la compañía, el 79% de las personas conversó sobre enviar algún mensaje o realizó un post sobre la ocasión para un amigo, en especial las mujeres entre 25 y 35 años.

Esto muestra cómo las personas están conectadas todo el tiempo a sus teléfonos celulares alrededor de la fecha, compartiendo qué sienten, cómo celebran y toda clase de contenidos alusivos. Además, es también donde buscan ideas y lugares para reunirse, regalos, promociones, comidas y bebidas, y todo lo necesario para la ocasión. Es por eso que tu marca no puede dejar de estar presente donde las personas lo están, en Facebook e Instagram, vas a tener la oportunidad perfecta para que tu negocio pueda llegar a este público en cualquier momento del día.

En referencia a las formas preferidas para celebrar, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó que la industria gastronómica, una de las más importantes en la fecha, el pasado año contó con 1,3 millones de argentinos que eligieron salir a festejar el Día del Amigo en distintos locales como bares y restaurantes; y para este año se cree que esa cifra podría superarse. En cuanto a la elección de regalos, las encuestas marcan que casi el 70% de los encuestados dijo que pensaba gastar en un regalo para algún amigo. Entre quienes piensan hacerlo, los rubros preferidos son regalería, experiencias, vinos y licores, y perfumería.