Federer agrandó su leyenda

El tenista suizo Roger Federer agrandó este domingo su leyenda al convertirse en el primero en conquistar ocho coronas en Wimbledon, al batir al croata Marin Cilic, que estalló a llorar a medio partido. Federer, quinto jugador del ránking, se impuso al croata de 28 años, sexto del mundo, por 6-3, 6-1 y 6-4, y además elevó a 19 su récord de victorias en torneos del Grand Slam. A los 35 años y 342 días, el suizo es el tenista más viejo en ganar el torneo del All England Club en la era profesional. Se trata de su segundo gran torneo esta temporada tras el Open de Australia, y su primer Wimbledon desde 2012. "Continué creyendo y soñando, y aquí estoy", dijo Federer tras recoger la famosa copa coronada con una piña en el All England Club tras una espera de cinco años. La victoria rompe el empate a siete títulos con el estadounidense Pete Sampras, y confirma que Federer es el rey de las canchas de hierba. Su nombre se asociará siempre a ellas, como el de Rafael Nadal a las de la tierra batida. El momento de la final lo protagonizó sin embargo el croata, ganador del US Open en 2014 y jugador experimentado. El marcador estaba 3-0 en el segundo set cuando Cilic requirió asistencia médica desde la silla, sin que hubiera mediado una torcedura o una caída, y estalló a llorar, cubriéndose con una toalla, mientras los médicos trataban de animarlo, sin llegar a examinarle nada. Hubo una segunda intervención médica, más tarde, y entonces le examinaron el pie izquierdo, se lo vendaron y le dieron un calmante. El suizo conquista así su quinto título en la temporada de su renacimiento -tras el Open de Australia, Indian Wells, Miami y Halle-, pero además, su victoria trae ecos de otra época: desde 2010 no ocurría que los tres primeros torneos del Grand Slam se los repartían él y Nadal, los grandes dominadores de este deporte en la última década y media. Para llegar fresco a Wimbledon, desistió de participar en Roland Garros.