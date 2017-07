En cuentagotas

La reactivación está llegando con cuentagotas. Se inició -para el campo- en el último trimestre del año pasado, tuvo un impulso con el blanqueo y llegó a la construcción, en marzo y a la industria, recién en mayo. El consumo y el comercio minorista aún no han reaccionado. La gente usa menos las tarjetas de crédito, hay menos changas y una evidente caída en el número de empleos precarios. La reactivación no llegó al consumo, porque los alimentos aumentaron pese al atraso cambiario (también las tarifas) y el gobierno no logró su objetivo antiinflacionario.En definitiva, las PASO son muy complicadas para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Pero el resultado de octubre podría ser mejor al de agosto, más por el efecto “miedo a Cristina”, que por los resultados económicos (mejores) que se lograrían en los próximos meses, como ya veremos.