AIRE LIBRE

La altura del río y el piquebuscando la carnada correcta se pueden sacar algunas de buen tamaño.Según datos proporcionados por Prefectura Naval Argentina al día de ayer el río Paraná registraba una altura de 5.08 metros en el puerto de La Paz, en Hernandarias 4.82 metros, 4.26 metros en Paraná y 4.97 metros en el puerto de Santa Fe. La tendencia en toda la cuenca del Paraná es bajante por lo que nos permite predecir que -al menos la próxima semana- el río se mantendrá más o menos estable o descenderá algunos centímetros. Por su parte el río Salado en San Justo registraba una altura de 8.74 metros, 4.74 metros en Emilia y 4.19 metros en Recreo. Hay mucha agua, muchas islas inundadas y pocos lugares como para hacer la “ranchada”. Respecto del pique podemos decir que es bastante pobre. Hace pocos días atrás se realizó en Helvecia el tradicional concurso de pesca del Amarillo donde hubo cerca de 180 lanchas participantes. Muy pocos equipos pudieron sacar algunos Amarillos que den la medida que especifica el reglamento del concurso (28 centímetros) lo que habla de lo renuente del pique. Tengamos en cuenta que el clima no era el mas propicio ya que las temperaturas relativamente altas para esta época “planchó” el pique. Con la llegada del frío del día de ayer los Amarillos seguramente se encontrarán un poco más activos. Tanto con tripero como con coluditas salen buenos ejemplares de Moncholo y encarnando con daditos de tongorí , corazón de vaca o salame se pueden sacar algunas bogas de buen tamaño. En las horas cuando el sol está más intenso y buscando los lugares donde el agua corre un poco más fuerte se pueden sacar algunos doradillos que, por supuesto, hay que devolver con vida al agua. Los lugareños aconsejan pescarlos con la lancha a la deriva y “al golpe” es decir arrojando la carnada o el señuelo hacia la costa y recogiendo (spinning). Para ello funcionan muy bien los reeles frontales chicos o los clásicos “huevitos”. Es una buena oportunidad para utilizar los señuelos (deben ser chicos) que alguna vez compramos y nunca usamos. Es importante si vamos a intentar enganchar algunos doradillos utilizar plomada corrediza y chicote de acero.RECETASJabalí a la cacerola1 kilo y medio de carne de jabalí entera sin hueso (pierna, paleta, carré), una marinada compuesta de 1/2 litro de vino blanco, 100 cc. de aceite, 3 dientes de ajo machacado, 1 cucharadita de orégano, 1 ramita de tomillo, granos de pimienta negra. Para la cocción: 100 gramos de manteca, 250 gramos de panceta salada cortada en cubitos, 1 cebolla grande cortada en juliana, 1 cucharada de perejil picado, 1 litro de caldo de verdura a disposición, sal. Nota: esta receta resulta muy bien con carne de ciervo o guazuncho.Atar el trozo de carne dándole la forma original y sumergirlo en la marinada. Ponerlo en la heladera dos o tres días dándolo vuelta de vez en cuando. A la hora de cocinar sacar la carne de la marinada y apartar esta última. En una cacerola profunda derretir la manteca con un chorro de aceite de oliva para evitar que se queme y dorar la carne de jabalí. Luego se agrega el tocino, la cebolla cortada, la cucharada de perejil, sal y el líquido de la marinada. Llevar a ebullición y con tapa a fuego lento cocinar durante una hora. Agregar parte del caldo si es necesario. Después de este tiempo controlar el punto de cocción y cuando la nota tierna, sáquela del fuego. Servir cortando la carne en tajadas salseando con el fondo de cocción. Puede acompañar este plato con papas aplastadas.elegir papas chicas y sanas. Lavarlas y cepillarlas bien, luego pincharlas muchas veces con un tenedor. Cocinar en microondas 3 minutos por papa, luego aplastar con la mano o ayuda de un pisa papas. En una sartén poner 50 grs de manteca, un diente de ajo picado. Dorar las papas y agregarle mucho romero.El próximo fin de semana es la última oportunidad que tendrán los cazadores de recorrer los campos detrás de la perdiz chica común. Además de corta esta fue una temporada bastante pobre si tenemos en cuenta que el cupo diario fue de 5 perdices por cazador. Como consecuencia del anegamiento de campos en nuestro departamento Castellanos hubo muy pocas perdices. Solo sectores muy puntuales en el Departamento quedaron con una buena población de perdices. Las liebres brillan por su ausencia y cazar una en el Departamento hoy es un acontecimiento para festejar. Quienes fueron a los Departamentos del norte santafesino tuvieron oportunidad de encontrar una mayor población de inambúes (tal el nombre correcto de nuestras perdices). Muchos optaron por la caza mayor y los chanchos cimarrones que abundan en los Departamentos del norte de nuestra provincia. Recordemos que finaliza la temporada de la perdiz pero continúa habilitada hasta el 31/12 la caza de palomas y cotorras.Recordemos que si bien existía toda una reglamentación provincial al respecto las autoridades de medio ambiente eran renuentes a dar información cuando se las consultaba. Ahora, con fecha 06/07/17 el ministerio de medio ambiente publicó la resolución Nº 204/17 dejando sin efecto la resolución del 2003 y reglamentando nuevamente esta actividad. En síntesis autoriza la caza de Ciervo Dama, Ciervo Axis, Ciervo Colorado; Antílope; Búfalo de Agua; Cabras salvajes; Jabalí y Muflón. Especifica además que se deben utilizar rifles de calibre no menor a los 6 mm y proyectiles de punta blanda salvo para el búfalo que se permiten proyectiles encamisados. Únicamente para la caza del jabalí se autoriza la utilización de armas de puño de un calibre no inferior al 357 Mag. No hay límite de piezas y se puede cazar durante todo el año siempre con la autorización del dueño del campo.