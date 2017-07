Geller, campeón en dobles

El argentino Axel Geller, de un gran desempeño en todo el torneo, cayó ayer en la final de la categoría junior de Wimbledon ante el español Alejandro Davidovich por 7-6 (7/2) y 6-3, pero tuvo revancha al quedarse con el título en el dobles junto al chino Yu Hsiou Hsu. La final del single masculino era la primera de un Grand Slam para ambos jugadores, de 18 años, que quedó en poder del jugador de Málaga, dando al tenis español el segundo título junior en Wimbledon, después del que ganó Manuel Orantes en 1967. El título juvenil en Londres sirvió de trampolín a jugadores legendarios, como Bjorn Borg (ganador en 1972), el checo Ivan Lendl (1978) o el suizo Roger Federer (1998), entre muchos. Geller, oriundo de Pilar y de 18 años, fue el primer tenista argentino en llegar a esa instancia decisiva dentro de la categoría. Sin embargo, horas más tarde en el court 12 del All England el argentino junto a su compañero el chino Yu Hsiou Hsu se alzó con el título de dobles. En la final superaron a la pareja compuesta por Jurij Rodionov y Michael Vrbensky, de Austria y República Checa respectivamente, por un doble 6-4, luego de una hora y dos minutos de juego.En tanto, el argentino Gustavo Fernández, número uno del mundo de tenis adaptado, perdió este domingo la final de Wimbledon ante el sueco Stefan Olsson, en un partido disputado en el All England Club de Londres. Fernández perdió por 5-7, 6-3 y 5-7 y no pudo alzarse con su tercer título de Gran Slam, y su segundo en la temporada, tras haber conseguido el Abierto de Australia a principio de año. El cordobés, ganó otros cuatro torneos en el año, y en Wimbledon llegó al número uno en el ránking de tenis en silla de ruedas. El "Lobito", además de la consagración en el primer Grand Slam del año, también fue campeón en el Abierto de Melbourne, en Seúl, Corea, en Isla de Ré, Francia, y en París.