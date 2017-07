Unión pasó a cuartos

Unión de Sunchales, el defensor del título, sigue en carrera y ya se instaló en los cuartos de final de la Copa Santa Fe, al derrotar ayer en el estadio de la Avenida a Atlético Sastre por 2 a 1 con un milagroso gol de Maximiliano Sola cuando transcurría el tiempo adicionado, en el inicio de los octavos de final. El Bicho Verde impuso su superioridad en la primera etapa y fue un claro dominador. A los 33’ se puso en ventaja con el oportunismo de Cabral. En el complemento, Sastre le jugó de igual a igual y a los 14’ por intermedio de Casaña tras una jugada fortuita, en la que rebotó en un defensor local. Y cuando parecía que se venían los penales, a los 48 llegó el gol de Sola, para la algarabía de los unionistas. Unión vuelve a meterse entre los 8 mejores de la provincia y espera por el rival, que saldrá del ganador entre Atlético San Jorge y Puerto San Martín. El resto de la serie de Octavos de final se jugará de la siguiente manera: sábado 22 de julio, Rosario Central vs Alianza Sport y Colón vs 9 de Julio de Rafaela; domingo 23 de julio, Unión vs Huracán de Villa Ocampo, Sportivo Las Parejas vs Argentino Las Parejas, Newell’s vs Sportivo Rivadavia y Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas.