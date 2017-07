Ni la lluvia pudo con Luque

La lluvia fue una clara protagonista en la jornada sabatina del TC2000 en el autódromo de Buenos Aires. Cuando salió el primer grupo a clasificar, parecía que la pista estaba enjabonada por la manera en la que los neumáticos de los autos resbalaban. No obstante, esto no detuvo a Diego Ciantini (Chevrolet Cruze) -Invitado: Bernardo Llaver- quien se impuso en la primera parte de la tanda. Sin embargo, el Chinito no pudo mantener el liderato. Manuel Luque (Renault Fluence) -junto a Emiliano Spataro-, logró desplazarlo del primer lugar y se aferró a la punta de la tabla. El piloto santafesino se quedó con una nueva pole position -la tercera consecutiva-, y largará la carrera hoy desde el lugar de privilegio. En el tercer puesto se colocó Gabriel Gandulia (Renault Fluence) -va con Ignacio Julián-, a 1s457 del líder. Por su parte, Marcelo Ciarrocchi (Fiat Línea - Ricardo Risatti) se quedó en la 4º ubicación, mientras que Mariano Pernía (Renault Fluence - Facundo Ardusso) cerró los primeros cinco puestos.