Con tres juegos se cierra la primera

La primera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se completará, si el tiempo lo permite, en la tarde de hoy. Este primer capítulo ya tiene unos cuantos juegos disputados pero aún le quedan tres para cerrarse. Dos serán en nuestra ciudad y el restante en Ramona.Por un lado, 9 de Julio estará recibiendo a Ferrocarril del Estado y en barrio Italia Argentino Quilmes será local de Brown de San Vicente. Mientras que Sportivo Norte irá ante el Deportivo Ramona.Vale recordar que ya jugaron en los adelantos de la semana anterior, previo a la suspensión del fin de semana pasado, Argentino de Humberto y Unión de Sunchales que igualaron 1 a 1 y Atlético de Rafaela que derrotó 3 a 2 al Deportivo Libertad en Sunchales.En otro adelanto, pero disputado el pasado viernes, Peñarol derrotó 2 a 1 a Ben Hur, el último campeón del Apertura.El programa para este domingo: Reserva 14 hs, Primera 15:30 hs: Dep. Ramona vs. Sp. Norte (Silvio Ruiz), Arg. Quilmes vs. Brown (Mauro Cardozo), 9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado (Guillermo Tartaglia).