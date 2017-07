Lilita Carrió respaldó a los candidatos de Cambiemos

“Vengo a presentar con mucha emoción y mucho corazón nuestra lista de diputados nacionales de Cambiemos, que tiene que arrasar para que haya Justicia en Argentina”. Con esas palabras se presentó el viernes Elisa Carrió en la ciudad de Santa Fe, hasta donde llegó para participar de Timbreo Nacional de Cambiemos. “Acá está Niky Cantard, que encabeza la lista, que es ex rector de la Universidad Nacional del Litoral y secretario de Políticas Universitarias; está Lucila Lehmann, que es la representante del Espacio Carrió en todo Santa Fe; y Luciano Laspina, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda”, presentó en la conferencia de prensa en la que la acompañaban el intendente local y presidente de la UCR a nivel nacional, José Corral, y el primer candidato a concejal de Cambiemos en la capital provincial, Carlos Pereira.“Estoy contenta de estar en Santa Fe. Estoy muy feliz por esta lista, y por eso vengo a pedir el voto para Cambiemos. Sería una maravilla para mi vida política -que está terminando y que la inicié acá en el 94, durante la Convención Constituyente-, que Cambiemos gane en Santa Fe. Yo doy garantía de estos diputados nacionales que están al lado mío, y no lo digo a esto en cualquier lista. Pero yo doy garantía por estos diputados nacionales, y quiero que ganemos Santa Fe, ganemos Rosario, y ganar el norte provincial”, sentenció.Carrió remarcó que “acá empieza el Norte, y creo que estamos en una bisagra histórica muy difícil y muy dura, pero tenemos que ganar. Vamos por el camino correcto, y entonces con Justicia, verdad, devolución del dinero que se robaron y un camino de desarrollo, la Argentina va a volver a ser lo que fue”, confió.Cuando le preguntaron que opinaba sobre la candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que “a mí no me preocupa que Cristina sea candidata. A mí me ocupa que gane Cambiemos. Que se preocupen ellos por su pasado”.TRIUNFO DECISIVO“Ganar con estos diputados es decisivo, porque si no somos permanentemente extorsionados por lo peor del PJ”, aseguró Carrió, y cuando le pidieron detalles, dijo que son “los que están cerca de Massa. Extorsionan bastante. Dan apoyo ‘a cambio de’. Y Cambiemos tiene que poder sacar leyes sin que sea ‘a cambio de’”, explicó.Consultada sobre la visión del país, Lilita graficó que “después de una fiesta no se come factura, muchachos. Y nosotros tuvimos una fiesta de dinero falso. Así que el futuro es el desarrollo económico”. Y en ese punto, entendió que “Santa Fe es un ejemplo de las pymes, y yo sé los problemas que tienen. Por eso hay que bajar impuestos, y esta es una reforma que hay que dar en el marco de la Coparticipación Federal.También resaltó que: “Ya no somos Venezuela. No somos Brasil. Somos en la región el lugar donde la gente quiere venir a invertir. Tenemos que ganar esta elección para que vengan las inversiones, y para que la gente se atreva a invertir. Porque muchos tienen el temor de que vuelva Cristina y entonces no se animan a invertir”, concluyó.