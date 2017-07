Federer y Cilic, por el título

El tenista suizo Roger Federer podría agrandar este domingo su leyenda convirtiéndose en el primero en conquistar ocho coronas en Wimbledon, si logra batir al rocoso croata Marin Cilic. A los 35 años, el suizo es favorito a la victoria en la 131ª edición del tradicional torneo de hierba -la 50ª de la era profesional de este deporte-, una superficie asociada a Federer tanto como la tierra batida a Rafael Nadal, que se anotó su décimo Roland Garros este año.Federer, que no ha perdido un set en su camino a la final, ostenta ya el honor de ser el jugador con más torneos del Grand Slam, 18, mientras que Cilic, de 28 años, aspira a conquistar su segundo trofeo grande, tras el US Open de 2014. "Me hace realmente feliz hacer historia en Wimbledon. Es algo grande, adoro este torneo, todos mis sueños de jugador se materializaron aquí", explicó el suizo. "Tener otra oportunidad de ir a por el octavo título, estar tan cerca de ello, es una gran sensación. Estoy increíblemente contento", añadió. "Espero jugar un buen partido más. Once finales aquí, todos esos récords, están muy bien, pero no me dan el título. Por eso vine este año. Estoy muy cerca, tengo que mantenerme concentrado", sentenció.Federer ha ganado 18 de las 28 finales de torneos mayores que ha disputado, mientras Cilic ganó la única que jugó. El suizo aspira a conquistar su quinto título en la temporada de su renacimiento -Open de Australia, Indian Wells, Miami y Halle-, pero además, su victoria traería ecos de otra época: no ocurría desde 2010 que los tres primeros torneos del Grand Slam se los repartían él y Nadal, los grandes dominadores de este deporte en la última década y media.Para prepararse mejor y dosificarse, el suizo renunció a Roland Garros. "Esperaba estar en forma cuando empezara la temporada de hierba", explicó. "Los tres, cuatro primeros meses de la temporada fueron como un sueño. Es algo en lo que estaba trabajando, llegar en buena forma a Wimbledon. Me alegro de que haya valido la pena". El suizo y el croata han jugado en 7 ocasiones, con seis victorias para el primero. La única vez en que ganó el croata fue sobre cancha dura, en el US Open de 2014. Si Federer logra el triunfo, habrá esperado 5 años entre victorias en Wimbledon, la espera más larga desde que el estadounidense Jimmy Connors esperó ocho años entre el título de 1974 y el de 1982. Por su parte, el croata podría ganar Wimbledon en su primera participación en la final, algo que sólo ha ocurrido 14 veces en torneos del Grand Slam en toda la historia del profesionalismo. Además, podría romper con el dominio de los Cuatro Grandes -"the Big Four"-, Federer, Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, que se han repartido todos los Wimbledon desde 2003. "Significaría algo grandioso para mí. Es lo que sentí cuando gané el US Open en 2014, abrió tantas posibilidades en mi mente para el resto de mi carrera. Ser capaz de hacerlo de nuevo sería incluso mucho más importante. Sería la materialización de un sueño ganar en Wimbledon", explicó.El bonaerense Axel Geller accedió ayer a la final del torneo de juniors de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, al superar en tres sets al francés Corentin Moutet. Geller, quien ya sumó sus primeros puntos ATP y está 1496 en el ranking mundial, se recuperó a tiempo para imponerse con parciales de 1-6, 6-3 y 6-3. Su rival por el título este domingo será el español Alejandro Davidovich Fokina, que representa un escollo importante teniendo en cuenta el camino que recorrió Geller. Es que el juvenil de 18 años superó en el debut al coreano Uisung Park por 6-3 y 6-3, luego al estadounidense Danny Thomas por un aplastante 6-1 y 6-0, en octavos al japonés Naoki Tajima por 6-3, 3-6 y 6-1 y en cuartos al francés Matteo Martineau por 6-3 y 7-5. En semifinales, en tanto, el francés lo exigió al máximo, teniendo en cuenta que está ubicado en el puesto 341 en el escalafón mundial y era el máximo favorito al título junior en el All England. De esta manera, el oriundo de Pilar intentará conseguir un título inédito para el single masculino argentino en el césped de Londres. En la temporada 1999, David Nalbandian y Guillermo Coria cayeron en semifinales, mientras que se consagraron juntos endobles. Entre las mujeres el mejor resultado lo consiguió la rafaelina María Emilia Salerni, quien se consagró campeona en 2000. La particularidad de este logro para Geller es que lo hizo sin el apoyo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), ya que viajó por su cuenta a Londres. Este argentino también consiguió hace poco la aprobación para ingresar a la Universidad de Standford en los Estados Unidos, donde se presentará luego de su desempeño en Wimbledon, torneo en el que participa en su versión Junior. Estudiará Economía y tendrá una beca deportiva para seguir jugando al tenis, pero ya avisó que no renunciará a los colores y representará a la Argentina en caso de ser convocado para la Copa Davis.