Los destinos más solicitados

Buscando detalles de las preferencias de nuestra gente para disfrutar unos días de descanso y solaz en la próxima temporada baja, dialogamos con Jachi Eberhardt, titular de Jachi Tour.En tal sentido el empresario turístico remarcó que para mantener el slogan "Jachi conoce y te lleva" visitó las playas del norte brasileño más solicitadas.El periplo encarado tuvo como objetivo ver y experimentar las nuevas propuestas hoteleras en el norte de Brasil, por lo tanto viajó a Natal y Pipa, donde recorrió la zona hotelera, viendo las ubicaciones, comodidades y servicios que propone cada uno de ellos.Puso especial énfasis en destacar que está muy bien preparada la zona de playa en Natal, los mejores hoteles, que cuentan con su playa privada, se encuentran a unos 5 km de la zona más turística del centro de Natal y a unos 8 km de la zona más pintoresca y concurrida que es Ponta Negra (en esa zona hay varias playas continuas, cada una de ellas con su parador y con los servicios correspondientes).En cuanto a la gastronomía destacó que las comidas son muy variadas predominando los platos de: camarones, rabas (allí llamadas lulas) y pescados, siempre acompañados por arroz y verduras, con un costo realmente económico.La ciudad de Natal cuenta con un cantidad de 1.2000.000 habitantes que se ocupan en un gran número en la industria (hay plantas industriales – fábrica de tres distintas marcas de cerveza y gaseosas) gran parte de la comunidad está vinculada con la actividad pesquera, muchos de ellos trabajan en la parte comercial –hay tres shopping importantes y modernos que ocupan mucho personal- y sin duda la actividad turística se lleva la parte más importante enel porcentaje de ocupación de trabajadores (hotelería –turismo receptivo – excursiones –alquileres de autos –bugys –areneros –actividades de snorkel, pesca deportiva, etc) y una importantísima cantidad de restaurantes de distintos niveles que cubren las distintas zonas de la ciudad.Por otra parte hizo saber que hay que destacar que la ciudad es tranquila y segura en las partes turísticas.En cuanto a la otra visita señaló que tuvo como destino la vecina población de: Pipa (distante unos 90 km de Natal). El traslado se realiza por autopista y se lo puede hacer en vehículos alquilados, los que tienen un costo aproximado de 100 reales por día (unos $ 550 argentinos) hay que llevar carnet para conducir y tarjeta de crédito.Esta población de unos 6.000 habitantes se caracteriza por su buena atención a los visitantes, que pueden alojarse en hoteles, apart, o departamentos en la zona del centro. Las callecitas son estrechas, adoquinadas, con un muy marcado estilo colonial portugués –subidas y bajadas permanentemente hacen que sea aún más pintoresco el entorno–. Hay 3 playas importantes, la del Centro (que cuando baja la marea se transforma en piletas naturales con agua clara y cálida), muy cerca de ahí (se va caminando) está playa Do Golfinhos (con aguas tranquilas y muchos metros de playa con arena) y a un par de kilómetros la conocida playa Dos Amores; aquí es más para actividades náuticas y deportes acuáticos a causa de las olas del lugar.El empresario enfatizó que teniendo en cuenta que hay vuelos diariamente desde Rosario y Córdoba, este destino va a ser uno de los más buscados en los próximos meses (septiembre /octubre /noviembre y la primera quincena de diciembre) a precios promocionales de temporada baja, normalizando los mismos en los meses de verano, para volver a caer a partir de marzo.Como resumen destacó que es un buen destino, con facilidad para alcanzarlo y a muy buen precio comparando costo /calidad.