Daer: "Antes no sucedían estas cosas"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El secretario general de la CGT Héctor Daer se refirió ayer a la situación de la empresa Pepsico y señaló que "en el Gobierno anterior estas cosas no sucedían" porque "había un rol del Estado", al tiempo que resaltó que "no da lo mismo que gane uno u otro en estas elecciones". "Uno puede tener muchas diferencias con el Gobierno anterior, pero no sucedían estas cosas. No cerraban las plantas porque se llamaba a las empresas, se buscaba la forma en que siguieran funcionando, había un rol del Estado en ese sentido", sostuvo el referente sindical en alusión al caso de la firma alimenticia. En diálogo con Radio 10, el titular de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA) llamó a "cambiarle el rumbo" al Gobierno "no sólo a partir de la acción sindical que pueda tener la CGT, sino a partir del voto de la población".En ese sentido, el diputado nacional advirtió que "no da lo mismo que gane uno u otro en estas elecciones" y, en alusión a la presencia de sectores de la izquierda en la toma de la planta de Pepsico, pidió "tener una estrategia muy clara hacia las elecciones". "No da todo lo mismo. Los mismos que tomaron la planta de Pepsico hacían campaña para votar en blanco y ahora resulta que no es lo mismo que hubiera ganado uno u otro en 2015", bufó Daer. Y agregó: "El tema no es Pepsico, sino el modelo económico. Hubo casos mucho más graves, como las cinco plantas petroquímicas que cerraron en Zárate. El tema es el modelo económico, si vamos a seguir con un ajuste que tenga caída en el consumo y apertura indiscriminada de las importaciones".En ese sentido, el dirigente peronista consideró que "hay una política errada" por parte del Gobierno y advirtió de que se va "a un cambio de matriz productiva: a un país agroexportador con un gran sistema financiero, y a la destrucción total de la industria". Consultado respecto de la decisión de la CGT de realizar una movilización el 22 de agosto, escasos días después de las elecciones primarias, Daer explicó: "Hay que ser sinceros: las macanas que podamos generar en términos preelectorales las vamos a pagar los sectores populares".