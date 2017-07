Macri: "No se puede tomar una fábrica y defenderla a piedrazos"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Mauricio Macri criticó ayer el accionar del grupo de trabajadores que tomó la fábrica de Pepsico en Vicente López y resaltó que "no se puede tomar por la fuerza una fábrica y defenderla a piedrazos". "Hay que entender que estamos todos trabajando para que el empleo crezca. Si hay una fábrica que se muda de lugar y le decimos a la gente que viene a este país que instale una fábrica pero que no la puede cerrar nunca más en la vida, es complicado", sostuvo el mandatario.En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Estado se refirió al conflicto en la empresa alimenticia que, tras la toma de la fábrica ubicada en la localidad bonaerense de Florida, derivó en un desalojo ordenado por la Justicia y realizado por la Policía Bonaerense. "Ellos decidieron mudarse a Mar del Plata, arreglaron con el gremio, con (el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Rodolfo) Daer, la indemnización. Quedaron 20 que no lo aceptaron y tomaron la fábrica. Eso no está bien, no es legal. No se puede tomar por la fuerza una fábrica y defenderla a piedrazos, sillazos y mesas que hicieron a policías que hubo que internar", añadió.Finalmente, el líder del PRO consideró que "ese es un camino que no es el correcto" y remarcó que "la violencia es lo peor que puede existir en una sociedad". "Tenemos que entender todos que hay que sentarse en una mesa y dialogar", concluyó.En el inicio formal de la campaña para las PASO del 13 de agosto, el presidente Mauricio Macri llamó a ratificar "la decisión de ir a un cambio" y lanzó fuertes definiciones sobre el rumbo de la economía. Reconoció la necesidad urgente de bajar la inflación y los impuestos, a la vez que remarcó: "No se preocupen por el dólar"."Yo sueño con este tema de la confianza en nosotros mismos que mueve montañas. Si confiamos en que vamos a ser cuidadosos, austeros, el dólar no tiene que ser un problema. Tenemos que volver a creer en nuestra moneda. Entiendo que hubo muchos gobiernos que estafaron a la gente devaluando la moneda, pero ahora tenemos que ir tratando de bajar la inflación. Nuestra preocupación central es la inflación, reducir los déficits que tiene el presupuesto nacional, porque no es sostenible, como dijo el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el último fórum", señaló el jefe de Estado.