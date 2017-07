Dura respuesta de Bonfatti a Carrió

El ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti, respondió los durísimos conceptos que tuvo Elisa Carrió hacia él y hacia el gobierno socialista. Muy enojado, trató a la diputada nacional de “mujer execrable, cuya boca es una cloaca”. Recordó que Lilita “también embistió contra Mauricio Macri” años atrás y aseguró que “va de un lado a otro según su conveniencia personal”. Y advirtió que le iniciará acciones penales “si corresponde”. El ex gobernador de Santa Fe leyó luego expresiones de Elisa Carrió del año 2003, cuando embistió contra su actual aliado, el presidente Mauricio Macri, cuando este perdió la elección con Aníbal Ibarra en Capital Federal.Acerca de la grave acusación que hizo la diputada nacional, cuando afirmó que “(El Rey de la Efedrina, Mario) Segovia estuvo protegido por Bonfatti”, el ex gobernador respondió: “Que Carrió se pregunte quién puso presas a las bandas narco en Rosario y en la provincia de Santa Fe”.“Cuando yo era gobernador, que vino a mi despacho y después fuimos a almorzar, me dijo que yo era el mejor gobernador de la Argentina, el más valiente, que era el que mejor luchaba contra las organizaciones delictivas”, recordó el diputado. Y luego apuntó que “cuando estaba con nosotros decía una cosa y ahora dice todo lo contrario”. Bonfatti consideró que Lilita “nos tiene acostumbrados a ir de un lado a otro según su conveniencia”. Luego señaló que “quisiera encontrarla y que me diga lo que dijo a los ojos” y opinó que “ella reedita el «vamos por todo» en la provincia de Santa Fe”.El ex mandatario santafesino confesó que “esto me duele en lo personal, porque todo el mundo sabe dónde vivo y dónde vive Hermes Binner”. Y consideró que "no me cabe ninguna duda de que son declaraciones de campaña".