Perotti destacó la actitud del Concejo

El senador nacional Omar Perotti, autor de la ley que creó la Universidad Nacional de Rafaela, sostuvo que “el paso que se dio y que permitió concretar la aprobación de un proyecto que trabajó largamente el municipio para llegar a un acuerdo, con una buena actitud de privados y que el Concejo ratificó por unanimidad creo que sienta definitivamente la solidez de algo estratégico para la ciudad".“Eso es la universidad, una universidad que en el mediano y largo plazo le pueda dar a la ciudad, conocimientos, y a través de ellos nuevos emprendedores, la certeza del conocimiento aporta al crecimiento de la ciudad y toda la región", para añadir que "creo que es el rol que va a cumplir y las actitudes a favor de consolidar su espacio físico, el lugar en el que tiene que germinar el saber, más gente nuestra formándose, nos da la posibilidad de contar con una estructura para que esta ciudad y la región sean las que en el país tengan la mayor cantidad de gente formada a nivel universitario o terciarios. Que el Concejo Municipal haya apoyado unánimente el proyecto es hacer política con mayúsculas.“La Universidad es sin dudas uno de los proyectos centrales para la ciudad y la región, cuando uno recuerda las obras que hemos realizado seguramente ninguna se compara con lo que significa el conocimiento traído a la región”."Quienes sentimos la gestión -siguió Perotti con sus declaraciones- como elemento vital no nos quedamos con eso, no nos quedamos con cientos y cientos de palabras, pilas y pilas de proyectos, nos quedamos con aquellos proyectos que se traducen en hechos reales, que nos permiten justificar nuestro paso por diferentes lugares, acciones que se plasman en el presupuesto que nos permite contar con recursos para obras, o cuando el trabajo permite concretar una Universidad pública para nuestra gente, acciones concretas, gestiones realizadas, diálogos interminables con diferentes sectores, con otras fuerzas políticas, con los ejecutivos de turno detrás de un objetivo central. Cuando uno tiene una estrategia para la ciudad, la región o la provincia que representa, sin dudas que el norte lo tiene más claro”."No descalifico una o la otra, solo digo que quienes sentimos la gestión ejecutiva y tratamos de darle ese rol al legislativo tratando de acercarlo a hechos concretos trabajamos para estas cosas. No me gustaría que con el paso del tiempo recuerden la cantidad de proyectos presentados o las palabras dichas, pero ¿qué trajo a la ciudad y a la región? Uno tiene esa mirada, la misma que cuando estuvimos a cargo de la intendencia de la ciudad".La UNRaf fue creada el 3 de diciembre de 2014 mediante la ley N° 27.062 sancionada por unanimidad en el Senado de la Nación y promulgada el 23 de diciembre de ese mismo año, según el proyecto de ley presentado por el entonces diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. La votación en el Senado resultó con 59 votos a favor y ninguno en contra. Anteriormente, la Cámara de Diputados había dado media sanción al proyecto con 223 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones, el 22 de octubre de 2014.