¿Y las respuestas?

¿Podremos algún día salir de la encrucijada en que se encuentra el país desde hace tanto tiempo? En realidad, aunque la esperanza es lo último que se pierde, definitivamente parece un objetivo casi imposible de alcanzar. Damos un paso adelante y dos hacia atrás, e incluso dejando de lado las estimaciones matemáticas, lo cierto es que la sensación que dejan todos estos acontecimientos que se suceden diariamente y no dan respiro, es de lo peor, cargado de negativismo por donde se lo mire. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para no caer en el pesimismo de una decadencia que parece interminable.Veamos por ejemplo lo de la empresa brasileña Odebrecht, con la cual acordaron casi todos los países en los que pagó coimas a funcionarios, menos la Argentina, Ecuador y Angola. Flor de trío quedamos integrando. Ahora parece que al fin tenemos una lista, pero todavía con ciertas complicaciones, a la que accedieron los jueces Rafecas, De Giorgi, Casanello y Ramos -federales que tienen grandísima parte de responsabilidad de tener una justicia tambaleante, que nos llevó a esta situación-, pero mientras otros tienen ex presidentes, funcionarios y empresarios en la cárcel, aquí estamos largo tiempo dando vueltas entre el gobierno, la justicia, los fiscales, la pelota yendo y viniendo. Todo el resto en cambio fue rápido, menos la Argentina, ah! también Angola y Ecuador. La impresión que deja todo es la de un pacto corporativo como método de protección de todos, seguramente con la excepción de Lilita Carrió. Por algo la gente le cree.Aunque, tal vez, el mayor problema venga ahora cuando se tenga la nómina de coimeros. ¿Qué pasará entonces? si se aplica el mecanismo de cobertura a la corrupción del kirchnerismo, lo tenemos sabido, pueden pasar años dando vueltas, haciendo inventarios de estancias, yendo y viniendo, apilando pruebas, mientras la principal acusada Cristina Kirchner es candidata a senadora para ir a refugiarse con Menem en el Senado, un destino bastante accesible. O bien ejerciendo una diputación como Julio De Vido, la docena de años K superministro y señalado como la mano ejecutora de toda esta estafa que se hizo con la obra públicaUn caso emblemático del modo de actuar fue cuando la empresa sueca Skanska admitió haber pagado coimas y desde aquí la Cámara Federal rechazó la prueba. ¿Saben quién integraba esa Cámara?, pues acertó ¡Eduardo Freiler!, el mismo que hoy sigue a las andadas, no pudiendo justificar su fortuna, pero siendo el freno de casi todas las causas que tienen como procesada a la ex presidenta CFK. De la que continúan apareciendo escuchas telefónicas, poniendo en relieve una grosería tras otra. Aunque sea apenas una anécdota, nos muestra la bajísima calidad con la cual se condujo al país.El centro de la escena lo tiene estos días De Vido, más allá de fueros, pues lo importante son rejas y recuperación del dinero -en este último caso el proyecto está frenado en el Senado-, quien con una postura claramente mafiosa salió a decir "sigan jodiendo y voy a mostrar las cuentas". Una amenaza que es a la vez admisión de culpa, pero que le debe haber quitado el sueño a más de uno. Incluso también hubo para la ex presidenta cuando el hombre del momento dijo "yo recibía órdenes del Poder Ejecutivo". Más claro que el agua. Pero como sucede en estos casos, ahora dice que no dijo lo que dijo.Otra que no debe estar tranquila es la procuradora Gils Carbó, llamada a indagatoria por uno de sus subordinados, el fiscal Taiana, aquél que cuando debía apelar el sobreseimiento de Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito, horas antes de vencer el plazo le secuestraron un hijo. Es que la procuradora militante, una de las fundadoras de Justicia Legítima, está envuelta en una compra donde aparecieron varios millones de comisión indebida, estando involucrados un hermano de su ex esposo, parientes de un funcionario de confianza puesto por la misma Gils Carbó. En fin, todo muy desprolijo, pensado como si nunca hubiesen tenido que irse del gobierno.Mientras tanto a Fernanda Vallejos, la elegida de Cristina de la que ya nos ocupamos cuando defendió a Boudou como "perseguido político", ahora le aparecieron tres cargos durante el gobierno K por los que cobraba sueldos simultáneamente. Mujer de poco dormir, pues si cumplía horarios en todos, ni tiempo de ir al baño tendría.Y cómo responde el gobierno macrista a todo esto?, pues nombrando con 70.000 pesos mensuales a una joven mujer al frente de la Secretaría de la Bicicleta, o algo por el estilo. ¿Los ejemplos?, bien gracias. Por ahora, todavía lo siguen ayudando Venezuela y Santa Cruz, ya que la economía no camina.