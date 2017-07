Hay que tocar fondo para salir...

Por demás de fuerte y virulenta fue la representación de la obra "Descenso" con dos funciones ofrecidas entre el viernes y anoche, en la aula C del Complejo Cultural del Viejo Mercado.A decir verdad, se vivieron imágenes, situaciones, discusiones extremadamente alocadas, dejando al espectador con sensaciones encontradas y preguntas sin responder...La trama aborda a cinco personas con cinco locuras diversas, en un lugar abandonado, que cada uno puede definirlo como quiera: con elementos tirados por todos lados, mugre por doquier, sangre, mobiliario en mal estado, un tanque con agua, que es muy utilizado para refrescarse frente a las barbaridades que se van desencadenando.A veces se dan diálogos casi simultáneos, otras veces centrados en una sola escena. Lo cierto es que uno de los protagonistas, Mario, se encuentra golpeado y ensangrentado en la cara, quien está bajo las órdenes de Julia, quien está embarazada, y acompañado de su pareja Matías, que casi nunca se ponen de acuerdo en el plan a llevar a cabo.Los otros protagonistas son Adrián, enfermero y hermano de Matías, y Federico, ex policía y con serios problemas de dicción debido a su tartamudez, que por momentos genera hasta un poco de risas, pero se muestra muy violento cuando es provocado con la expresión discriminatoria de "negro...". Ambos hace cinco días que están encerrados en este infierno de nunca acabar...Uno de los elementos desencajantes es la presencia de varios atados con billetes de dólares sobre un escritorio, supuestamente de un secuestro y constituye un botín a repartir entre ellos. Justamente, el dinero provoca una de las frases contradictorias: "Esto no te deja pensar...", que bien puede parangonarse a las imágenes difundidas con los bolsos con plata cuando era pesada por unos políticos recientes en el poder...En los parlamentos escabrosos no faltan las peleas, las amenazas, llegando a los golpes, las caídas y un par de revólveres que están dando vuelta por el lugar; uno de ellos es usado al disparar un tiro sin destino...Este "descenso" casi infernal de la vida de la humanidad es mal comparado con el también descenso que sufrió River en materia futbolística de hace unos años, siendo relatado ese momento durante el partido con Belgrano, al encenderse una radio, filtrándose también el comentario de "dónde fueron a parar los millones del club" de Núñez...Esta iracunda obra de teatro parece terminar cuando vuelve un poco de paz entre sus protagonistas, repartiéndose el dinero en un par de bolsos...Dicen que a veces en la vida hay que tocar fondo para después poder salir renovado de esa triste experiencia, ¿habrá sido ese el objetivo provocador del director Jorge Eiro con esta puesta que se presentó en el marco del festival de teatro...?