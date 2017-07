"El descreimiento en la Policía es una realidad"

Basta dar un breve repaso a las noticias de los medios de comunicación para notar que los hechos de inseguridad son moneda corriente en San Francisco y Frontera, se menciona en una nota de El Periódico, y se agrega que no es una sensación, ya que muchos vecinos lo viven en carne propia y así las críticas de los ciudadanos a las fuerzas policiales están también a la orden del día.

De acuerdo al colega, el entrevistado cuenta con contralor de la Comisaría de Frontera, el Destacamento Nº 6 del barrio Acapulco (Josefina), y la Subcomisaría 8ª de Josefina, y admite que existe desconfianza hacia la Policía.

"El descreimiento que tiene la Policía es una realidad, no vamos a objetarlo. Ante este descreimiento, lo que hay que hacer es el trabajo propio y hacerlo dentro del marco legal que existe. La sociedad pide ciertos actos que nosotros no podemos reproducir o plantear porque hay una legislación vigente y nos regimos por ella. Nosotros no somos los que damos la orden sobre la legislación, el que da la orden es un fiscal. Nosotros somos auxiliares de la Justicia", mencionó Osvaldo Avila.

EXISTEN REUNIONES

El policía recordó que se llevan a cabo reuniones, en las cuales "queremos que la gente nos haga saber lo que está pasando en su barrio. En esas reuniones se explica cuál es el sistema procesal que nosotros tenemos, hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos hacer".

Seguidamente, Avila señaló que "cuando explicamos a la gente que necesitamos que la denuncia se haga, que sea firmada, o que hay delitos perseguibles de oficio, que a una requisa la tiene que ordenar el fiscal y yo tengo que explicarle por qué la quiero hacer, qué pruebas tengo, qué puedo secuestrar, si son necesarios testigos. Es decir, un sinfín de situaciones. Recién allí la gente entiende el porqué de ciertas actitudes nuestras".

En un momento de la charla asegura el colega sanfrancisqueño, el comisario principal Avila reconoció que "la Policía tiene sus falencias", y en ese contexto reflexionó sobre que "somos seres humanos y podemos cometer errores. Y si se cometen no sólo existe el Código Penal que tipifica delitos que comete el funcionario público, sino que dentro de la Policía tenemos una legislación que amerita sanciones leves y graves".

DENUNCIAS DE TODO TIPO

En el marco de esas reuniones con vecinos, Osvaldo Avila memoró que se les da a conocer teléfonos importantes, entre ellos el 0800-444-3583, que es el de reclamos o sugerencias respecto al desempeño policial.

Asimismo, que una de las herramientas que cuentan los ciudadanos es el Buzón de la Vida, que recepta denuncias anónimas y que está colocado frente a la Municipalidad de Frontera.