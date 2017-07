Rafaela cobraría $ 136 millones si la Nación le pagara la deuda a Santa Fe

La Municipalidad de Rafaela percibiría 136,5 millones de pesos en el caso de que el Gobierno nacional cancele una deuda estimada en cerca de $ 50 mil millones por la retención, indebida, de la coparticipación federal de impuestos desde 2006 hasta 2015. En tanto, a Sunchales le corresponderían 52,4 millones, a Frontera 32,5 y a la Comuna de Bella Italia unos 3,6 millones según se desprende de un archivo excel elaborado por el Ministerio de Economía santafesino y al que accedió este Diario.En este marco, el gobernador Miguel Lifschitz anunció ayer que el próximo martes a partir de las 11:30 en el Centro Cultural Municipal de la ciudad de Santa Fe presentará la "Propuesta de Santa Fe para el pago de la deuda de Nación". No estará sólo ya que invitó a legisladores nacionales y provinciales, a intendentes y presidentes comunales para darle mayor fortaleza política a esta movida que se produce en el comienzo de la campaña electoral para las elecciones primarias.El intendente de Rafaela, Luis Castellano, anticipó su respaldo a esta decisión del Gobernador aunque lo hará con ciertas condiciones según un comunicado divulgado ayer desde la Municipalidad local. "Nosotros vamos a acompañar el reclamo, siempre lo hemos hecho, porque además ahí hay dinero que le corresponde a la ciudad de Rafaela", sostuvo el titular del Ejecutivo rafaelino.Lifschitz anticipó en su visita a Rafaela, el miércoles 5 de julio pasado cuando participó de la apertura del Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior, que se encontraba preparando la propuesta. Y lo volvió a decir el domingo otra vez en esta ciudad cuando presidió el acto por el aniversario de la Declaración de Independencia.En 1992, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo firmó un pacto fiscal con las provincias que autorizaba al Estado nacional retener 15 por ciento de la coparticipación para financiar la seguridad social mientras que durante el gobierno de Fernando de la Rúa aumentó la deducción otro 1,9% mediante un decreto. En 2006, el presidente Néstor Kirchner quiso regularizar esa situación a través de una ley, pero Santa Fe, Córdoba y San Luis se opusieron y tiempo después plantearon un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.Cuando terminaba el año 2015, la Corte Suprema falló a favor del reclamo de las tres provincias y en el caso de Santa Fe se estimó que la deuda a valores históricos superaba los 23 mil millones de pesos. Con la actualización, según la cartera de economía que conduce Gonzalo Saglione esa deuda se acerca a los 50 mil millones.De todos modos, el Gobierno nacional no se mostró demasiado interesado hasta el momento en avanzar en un acuerdo de pago por esa deuda, más allá de algunas reuniones técnicas que realizaron segundas líneas de ambos estados. En un escenario en el que la Nación cancelaría la deuda, algo más del 13 por ciento debería ser coparticipable con municipios y comunas, esto es un total de 6.700 millones. Rosario sería el Municipio que más recursos se llevaría con 2.115 millones, seguido por Santa Fe con casi 800 millones. Rafaela figura en el podio de ese ránking con los 136,5 millones.En tono realista, Lifschitz proyecta cobrar en cuotas tanto en efectivo como en bonos para colocar en el mercado. Las negociaciones marcarán si finalmente hay acuerdo o habrá que volver a exigir la deuda en la Corte Suprema que preside el rafaelino, Ricardo Lorenzetti.Mientras tanto, Castellano dejó en claro su respaldo a Lifschitz en su estrategia de cobrar la deuda a la Nación pero aclaró que desde el Municipio rafaelino se debe "poner condiciones al acompañamiento, porque así como se le reclama federalismo al Gobierno Nacional, también yo le quiero reclamar federalismo al gobierno de la provincia, en el reparto de los recursos provinciales"."Nosotros hace ya más de un año que le estamos reclamando al Ministro Pullaro agentes de policía para la ciudad de Rafaela y toda la Unidad Regional V. Estamos hablando de toda la región y sabemos que los agentes han ido a Rosario y Santa Fe pero no vienen al interior, no vienen a la ciudad. Otro ejemplo, son los recursos destinados para obras de infraestructura y apoyo social con el plan Abre que van solo a Rosario y Santa Fe, pero no al interior", consideró Castellano.Asimismo, el Intendente manifestó la necesidad de discutir qué se va a hacer con los fondos en caso de que el Gobierno Nacional empiece a pagar esa deuda: "Nosotros queremos estar sentados en la mesa de discusión porque es dinero de los rafaelinos y queremos participar en la mesa de decisiones. Corremos el riesgo de que ese dinero que viene de Nación no se federalice en la provincia de Santa Fe".Por último, Castellano reiteró que "vamos a acompañar al Gobernador porque es un reclamo federal y una deuda genuina como lo hizo en su momento el ex intendente Omar Perotti, ahora senador, junto con el ex gobernador Binner cuando hicieron el reclamo ante la Corte" pero también marcó la cancha hacia el Concejo Municipal. "Será necesario que nos acompañen todos los concejales sin distinción del color político, se trata de fondos que se le adeudan a la ciudad", concluyó.