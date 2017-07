El “9” sufrió una caída inesperada

Se terminó el “veranito” de 9 de Julio. Tras haber barrido con contundencia la serie ante Cosmos por la Copa provincial y del triunfazo en el clásico ante Ben Hur en el inicio del Federal B, anoche el León rafaelino no pudo aprovechar ese envión anímico, al caer de manera injusta, en el adelanto de la segunda fecha de la Zona B, en el Coloso ante el siempre complicado Atlético San Jorge por 2 a 1. En cuanto al juego, el elenco de Barbero hizo méritos suficientes como para no quedarse con las manos vacías, pero se encontró con un sólido rival, que tuvo a su arquero como gran figura del partido, a tal punto que le atajó un penal a Valsagna en el primer tiempo que hubiese significado el empate parcial. Pero en el fondo, cometió dos errores que le costaron caro y que terminó pagando con la derrota y con la pérdida del invicto en el certamen nacional.En relación al trámite, desde el inicio la intención de la visita fue la de no defenderse en el Soltermam, sino todo lo contrario, ya que vino decidido a presionar y a atacar al local. Los primeros minutos fueron parejos y disputados, donde San Jorge, en la primera llegada clara, casi convierte. Un centro desde la derecha le cayó a la cabeza de Femenia, y entre Maina y el travesaño evitaron la conquista del volante visitante. En este sentido, al “9” se le hizo difícil poder hacerse del balón y llegar con peligro a Mendoca, ya que sus individualidades no aparecían. Y cuando había pasado poco en el partido, los de Labaroni, en su segundo ataque al área juliense, se encontraron con la apertura del marcador cuando casi nadie lo imaginaba. Un córner mal ejecutado del local terminó en un pelotazo que se transformó en un contragolpe letal, porque Rivarolo Tosello se escapó por izquierda con pelota dominada y entrando al área, el 'Papita' Rodríguez le cometió penal que luego, con clase y al ángulo izquierdo de Maina -recibió el primer gol de la temporada tras 3 encuentros con la valla invicta-, Killer lo transformaría en el 1 a 0.Tras el cimbronazo, a los rojiblancos les costó reaccionar y dependían mucho de lo que podía generar Valsagna en gestión ofensiva, ya que el resto no podía hacer pie, y de las arremetidas de Funes por derecha. Precisamente, cuando se despertó Funes a pocos minutos del entretiempo, armó una linda pared con Tarasco y cuando enfrentaba cara a cara al arquero, Moreyra se llevó puesto al volante. Valsagna se hizo cargo del penal, pero tomó una corta carrera y lo pateó algo débil y anunciado al palo derecho de Mendoca, que en brillante intervención evitó el empate juliense.A los pocos minutos del complemento, y debido a las circunstancias, Barbero lo puso a Muñoz por el 'Papita' para tener más peso ofensivo. Valsagna probó de lejos y el arquero respondió con seguridad. Ya con Góngora en el campo de juego, el local empezó a buscar más por derecha, pero no encontraba los caminos para generar peligro. Con el correr de los minutos, el “9” fue poniendo más gente en ataque y a descuidarse en el fondo. El ingresado Torres, en soledad, se perdió el segundo al definir mal, pero al toque, en otra jugada aislada de la visita, y en coincidencia con el mejor momento del dueño de casa, Femenia entró libre de marcas por el segundo palo de Maina tras una asistencia del grandote Barreyro por arriba, para poner de cabeza el 2 a 0 impensado para todos.Como San Jorge se defendía bien y con orden, el local empezó a probar de afuera para ver si podía encontrar el desnivel. Uno de ellos fue Góngora, pero otra vez volvió a salvar el “1” albirrojo, a esta altura la figura del partido. A 8’ del final, el ex Libertad armó un jugadón por su sector, envió el centro al segundo palo, la bajó el ingresado Chingolani, salvó el arquero y tras unos rebotes, Funes la empujó para anotar el tan merecido descuento. En los minutos finales, ya con todo el “9” jugado en campo rival, otra vez Mendoca se lució en notable reacción ante un cabezazo de Funes que tenía destino de gol. 9 de Julio buscó el empate hasta el final y dejó pasar una gran chance de seguir sumando en casa, pero se encontró con un equilibrado y aguerrido San Jorge que aprovechó su oficio para lograr su primer triunfo en el torneo y terminar con el breve invicto juliense tras 3 victorias oficiales consecutivas con Barbero como nuevo DT. Ahora, la seguidilla rojiblanca continúa el miércoles en Rosario ante Adiur en el adelanto de la tercera fecha del Federal B y el sábado con el histórico partido ante Colón en Santa Fe por la Copa.