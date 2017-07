Lorena murió por asfixia y un golpe de martillo

Bajo el título “Asesinaron de un fuerte golpe en la cabeza a una mujer en su vivienda”, LA OPINION daba a conocer en la víspera lo ocurrido a Lorena Antivero, una mujer de 39 años, quien apareció sin vida en la noche del miércoles en su casa de calle Pueyrredón 1429 de barrio Villa Dominga. El fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Rafaela del MPA avanza decididamente en la investigación para esclarecer el crimen.La mujer, si bien era oriunda de San Cristóbal residía desde hace años en nuestra ciudad, y se dedicaba a la venta de artículos de joyería por catálogo según indicaron algunas vecinas.El dato curioso es que la ex pareja de la víctima, un hombre de unos 45 años, se presentó ante el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (Defensoría pública) en calle Rivadavia de esta ciudad, para ponerse a disposición de la justicia; siendo sin embargo, que hasta ahora el hombre no fue requerido por los investigadores de la Fiscalía que hasta ayer por la tarde no lo habían convocado.Desde el inicio se sospechó de un femicidio, incluso barajándose la hipótesis de un crimen pasional, pero lo cierto es que nada de eso pudo ser confirmado hasta el momento, mientras se mantiene un estrecho hermetismo entre los investigadores que llevan adelante este caso, cuidando prolijamente cada nuevo dato que surge.La muerte de Antivero se habría registrado entre la tarde y la noche del martes, y su cuerpo fue encontrado tirado en el piso de la cocina, boca abajo y sobre una mancha de sangre.Si bien luego de conocerse los resultados preliminares de la autopsia realizada en Santa Fe, se supo estar frente a una “muerte violenta”, con “la presencia de un golpe en el cráneo […] y un surco en el cuello que puede obedecer a un intento de ahorcamiento previo a la muerte", tal como adelantó LA OPINION en la jornada de ayer, con el correr de las horas los resultados finales de la autopsia confirmaron una combinación de ambas causas mortales.Según recabó en la víspera este Diario, la autopsia confirmaría como causales de la muerte violenta, una asociación entre muerte por asfixia y un golpe fatal en el cráneo que habría provocado la fractura de este.Además, el médico forense habría confirmado que para golpear el cráneo de ese modo se habría utilizado un elemento con bordes redondos, compatible con una maza o un martillo.Con los datos mencionados en el párrafo anterior los investigadores llevaron adelante varios allanamientos para encontrar el elemento en cuestión, causante de la fractura de cráneo.En distintos procedimientos se secuestraron elementos de ese tipo -maza o martillo-, y ahora resta determinar si en alguno de ellos hay restos de sangre y en ese caso eventual, realizar los cotejos de ADN entre la sangre hallada en las herramientas y la de la víctima.En esos allanamientos, se secuestraron en el domicilio de una ex pareja de Antivero, varios teléfonos celulares que se empezaron a peritar en Inteligencia Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI), y entre hoy y mañana ya podría haber resultados útiles para la investigación.Otro dato importante en el avance de las investigaciones es que el teléfono celular de la víctima sigue sin aparecer. No fue encontrado ni en la casa de Lorena Antivero ni tampoco en los allanamientos que se practicaron.En esa línea, se realizaron más entrevistas a familiares y allegados a la víctima que permitan tener pistas más firmes para encontrar el celular de Antivero, ya que este podría contener elementos sumamente importantes para la investigación. En este marco, las diligencias investigativas continuarán durante todo el fin de semana, según se anticipó a este medio desde las fuentes consultadas-.