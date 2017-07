Precandidatos opositores pusieron primera con críticas al Gobierno

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La campaña electoral para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) arrancó oficialmente ayer y los principales precandidatos de la oposición pusieron primera con fuertes críticas al Gobierno en sus actos de lanzamiento, mientras que Cambiemos realizará hoy un timbreo nacional encabezado por el presidente Mauricio Macri.Treinta días antes de las elecciones del 13 de agosto, comenzó formalmente este viernes el período proselitista, que se extenderá hasta 48 horas antes del inicio del acto eleccionario, es decir hasta el 11 de agosto a las 8:00, mientras que el 24 de este mes comenzarán a visualizarse los spots de campaña en radio y televisión.Mientras los principales referentes de la oposición, como la expresidenta Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana), el diputado Sergio Massa (1País), el exministro Florencio Randazzo (Frente Justicialista) y los líderes del Frente de Izquierda (FIT) lanzaron este mismo viernes sus campañas y coincidieron en un pesimista diagnóstico sobre el rumbo del país, los precandidatos de Cambiemos eligieron hacerlo este sábado con un timbreo nacional que contará con la participación de Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal."No vamos a hacer nada que no estemos haciendo desde el 10 de diciembre: hablar de frente, con la verdad, estando cerca y contando lo que se está haciendo", señalaron fuentes oficiales en diálogo con NA. Como detalle de este timbreo en particular, el espacio fundado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI optó por enviar a los principales postulantes bonaerenses a lugares vinculados con la historia personal de cada uno de ellos, mientras que el lugar donde desembarcarán Macri y Vidal era mantenido en reserva por "cuestiones de seguridad".Fue entonces la expresidenta Cristina Kirchner, precandidata a senadora nacional en Buenos Aires, la primera en lanzar su campaña de cara a las PASO con un acto en Mar del Plata, donde llamó a votar "en defensa propia" para enviar un mensaje al Gobierno de Macri y "parar tanto dolor y sufrimiento".En el centro del escenario del teatro Radio City, la expresidenta se mostró junto a ciudadanos marplatenses perjudicados por la situación económica y subrayó: "No estamos pidiendo que me voten a mí, ni a los que están atrás mío, sino que se voten a ustedes mismos, en defensa propia". "No hay mejor defensa que el ejercicio del voto ciudadano. Ese voto va a servir para parar esto, para parar tanto dolor y sufrimiento, un voto que todos sabemos que tiene que ser un voto en defensa propia, un voto útil para las grandes mayorías", enfatizó la exmandataria nacional, acompañada por su segundo en la fórmula, el excanciller Jorge Taiana, y la primera de la lista de diputados, Fernanda Vallejos.MASSA, RANDAZZOY LA IZQUIERDALos precandidatos a senadores del frente 1País, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, eligieron poner en marcha su campaña electoral en el distrito de Tigre, donde volvieron a cuestionar "el verso de la grieta" y centraron su discurso en la economía y la seguridad. "Invito a los argentinos a terminar con esta vergonzosa contradicción en la que nos quieren poner, nos dicen todo el tiempo que Argentina está sometida a tener que elegir entre un gobierno de ladrones o un gobierno para ricos. El verso de la grieta", afirmó Massa desde un escenario bajo, estilo 360 grados.En tanto, Stolbizer señaló que el frente 1País está "dispuesto a poner un muro infranqueable ante la posibilidad de un ajuste que empiece con flexibilidad laboral" y pidió "reconocer que la única grieta que existe es la grieta social".También desde un escenario montado en centro del Complejo República de Venezuela de Bolívar, que simuló un ring de boxeo, Randazzo se subió a la pelea con un fuerte mensaje en el que cuestionó la "soberbia" y la "obsecuencia" en el kirchnerismo, reclamó a Macri un "urgente cambio de la política económica" y advirtió que buscará "ser Gobierno en 2019". "Tenemos rebeldía. Nos rebela la soberbia, nos rebelan los jefes y la obsecuencia, pero sobre todo nos rebela este Gobierno insensible", sostuvo Randazzo y agregó: "Queremos construir una posición seria, firme y amplia. ¡Pero no nos conformamos con ser oposición sino que queremos ser Gobierno en 2019 para ser una alternativa!".Además, en un mensaje que dirigió directamente a Macri, el exministro de Transporte le insistió en que "en estos 18 meses no tomó una sola decisión política a favor de la gente" y reclamó: "No existe política económica si la gente no está adentro, por eso le pedimos que urgente cambie la política económica porque esta destruyendo la Argentina".Tras el desalojo de los trabajadores despedidos de la planta de PepsiCo en Florida, los precandidatos del Frente de Izquierda (FIT) Néstor Pitrola y Nicolás del Caño modificaron el escenario de su presentación y pusieron primera para la campaña con una recorrida por la peatonal del municipio de San Martín, con duras críticas a Cambiemos, pero también dirigidas al massismo y el kirchnerismo."El macrismo, junto a los diputados, gobernadores e intendentes del FPV-PJ y del massismo, sigue avanzando con su plan de ajuste", sostuvo Del Caño y recordó que "sin el apoyo de todos estos sectores, Cambiemos jamás podría haber conseguido las leyes de entrega que salieron del Congreso".El excandidato presidencial también afirmó que "mientras la burocracia sindical deja correr los despidos y las suspensiones, como en PepsiCo, la voluntad de los obreros contrasta con su actitud traidora" y advirtió que "sólo el Frente de Izquierda ha demostrado ser una alternativa consecuente con todos estos sectores, tanto en las calles como en el Congreso Nacional".