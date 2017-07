Bichas: desafortunada noche...

En el marco del décimo tercer Festival de Teatro, Rafaela 2017, se presentó anoche en el Teatro Lasserre, "Bichas" de Federico Buso de la ciudad de Buenos Aires.Se trata de una puesta que plantea los conflictos familiares entre dos hermanos distanciados por un suceso familiar ocurrido con la muerte del padre de ambos, un reencuentro intenta reconciliarlos, dos amigos en común oficiando de mediadores hacen lo suyo para acercar las partes.El hermano amante de escalar montañas y las serpientes, solitario y taciturno que ve en la sociedad solo maldad e interés; la hermana, separada, con una hija a su cargo, tratando de salir a flote y dispuesta a empezar cada día con optimismo.En el medio, pocos felices sucesos que nos muestran las dificultades de comunicación, los egoísmos y los miedos de las personas en exponerse ante los demás.La obra resulta una sucesión de fragmentos inconexos que rompen la línea del tiempo (¿será adrede?) y sumerge a los espectadores en una “comedia” anodina y pobre, y a veces con sórdidos golpes bajos de “moralina” barata.La escenografía pretende mostrar montañas, demasiado naif; la imaginación faltó a la cita de escenografía, al igual que la música tan obvia que a veces impedía escuchar los diálogos con claridad.El sonido de las butacas es un claro indicador de lo que pasa arriba del escenario; el público se manifiesta con sus movimientos, demostrando aburrimiento y en el peor de los casos, este desencanto.Por algunos, mínimos, momentos parece que la puesta arrancaría para un lugar inesperado, que motive con un giro que sorprenda, pero solamente son falsas señales y todo se vuelve otra vez previsible y lacónico, y en la sala los espectadores lo manifiestan.Vuelvo a insistir con la música de la puesta, es increíblemente tan desafortunada en tratar de generar climas que no se sostienen con nada y vuelven aún más redundantes las situaciones.Las actuaciones realistas, pero pobres, personajes estereotipados que no logran convencer al público, son personajes predecibles, algunos gestos despiertan risas, pocas, nada más que eso y quedó demostrado en el saludo final donde los aplausos fueron pocos y breves.Pude observar bastantes personas retirándose antes de la finalización, huyendo en penumbras ante la pobreza de la obra.Una desafortunada puesta pasó por la noche del viernes en el marco del Festival, que por "Bichas" no fue Feliztival.Elenco: Maida Andrenacci, Julián Calviño, Diego López Domínguez y Carolina Zaccagnini.Diseño de iluminación: Matías Sendón.Diseño de vestuario: Jam Monti.Diseño de escenografía: Julieta Kompel.Prensa y difusión: Duche&Zárate.Diseño sonoro: Federico Buso/ Claudia Battaglia.Música original: Gloria Carrá.Guitarra y chelo: Jano Seitún.Vientos: Christian Terán.