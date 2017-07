Cómo surgió la idea de tener una editorial y cómo lo concreté*

Vengo del periodismo gráfico, soy periodista y me dediqué muchos años a trabajar en periodismo. Y entre los muchos trabajos que hice, empecé a hacer ediciones de libros para otras editoriales. Ahí empecé a pensar esta posibilidad, me parecía que faltaba una editorial independiente que no se rigiera solo por criterios comerciales para libro periodístico y de no ficción. En ese momento había varias buenas editoriales independientes en general más abocadas a la literatura pero no tanto al periodismo, más que nada el libro del momento de las editoriales grandes y algunos muy buenos libros periodísticos de esas editoriales. Así empecé a imaginarme este proyecto, hacer una editorial independiente que mezclara periodismo como una parte de la cultura, con la idea de que sean libros más permanentes y no del momento simplemente, que sean libros de catálogo. El primer libro lo sacamos en diciembre de dos mil tres, autores que eran colegas míos que conocía de redacciones. Los primeros libros fueron propuestas mías. El primer libro fue de Hernán Brienza, que también era su primer libro y se llamó “Maldito tú eres” sobre el caso Von Wernich. Era un tema que él venía investigando con la revista Tres Puntos con la que yo también colaboraba y se lo propuse. El segundo fue el de Osvaldo Bazán “La historia de la homosexualidad en la Argentina” que también era su primer libro de investigación, y era un conocido del periodismo. Así arrancó Marea, y en general quise armarlo con una línea editorial en cuanto al género y también en cuanto a lo ideológico si se quiere porque es una línea editorial muy comprometidos con los derechos humanos, con determinados valores que siempre los hemos sostenido.

¿Los autores de Marea son siempre periodistas?

No siempre, sí te diría que la mayoría lo son. Porque Marea fue creciendo y se fue ampliando a otros géneros, a veces géneros vecinos, a veces alguna cosa más distante, por ejemplo el ensayo que no siempre son de periodistas, así fuimos ampliándolo a otras áreas, siempre vinculado a la realidad, a cosas que tienen que ver con lo que está pasando. Por eso el nombre Marea que tiene que ver con lo cambiante, con lo que sube, con lo que baja. Pero siempre manteniendo este espíritu de divulgación como tiene el periodismo, aunque tratemos a veces temas académicos, nunca tiene un enfoque académico. Nunca es un libro para un pequeño grupo.

¿Los periodistas escriben?

Los periodistas escriben, en general para sus libros, sacándole tiempo a su vida cotidiana, combinándolo con sus múltiples trabajos muchas veces o con un trabajo muy demandante como son los de las redacciones, pero escriben, se apasionan mucho por los temas y le dedican mucho a algo que es una aventura, porque normalmente sabemos que un libro no es una actividad altamente comercial y redituable pero sin embargo si lo hacen hay también una inquietud de superar esa cotidianeidad.

Algunos títulos que le dieron presencia a la editorial

Sin dudas Hernán Bienza con “El Loco Dorrego” que lo instaló a él como autor y a nosotros nos ayudó como editorial por supuesto. La “Historia de la homosexualidad en la Argentina” de Osvaldo Bazán que tuvo mucha repercusión, fue el primero en ese tema en Latinoamérica y lo seguimos reeditando. Los libros de Daniel Balmaceda que tuvieron una venta muy fuerte al comienzo de la editorial. Y sin duda el libro “De Ernesto al Che” de “Calica” Ferrer que está traducido a trece lenguas y se publicó en muchos países y tuvo derivaciones muy interesantes, tiene edición de bolsillo. Hay otro que saqué el primer año que es “Los niños escondidos” y trata sobre el Holocausto, en su momento estaban vivos y fueron testimonios de supervivencia y por distintas circunstancias habían llegado a la Argentina. Es un libro hermoso que se tradujo al alemán y tuvo muchas ediciones. El de Analía Argento “De vuelta a casa” sobre los nietos restituidos que presentamos traducido en Alemania. El de “Las viejas” sobre Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

¿Cómo se generan los nuevos títulos: se reciben o se sugieren?

De las dos maneras. Así como al principio eran sugerencias mías, después, con el tiempo, los autores empezaron a identificar a Marea y a hacer propuestas que encajaban bien con el catálogo o bien que a veces se iban abriendo nuevas áreas y colecciones. Hay cosas que nos llegan, cosas que las buscamos nosotros, también incorporamos traducciones, compramos algunos derechos de cosas publicadas, trabajamos con coediciones con otros países de habla hispana porque estamos en la Alianza de Editores Independientes y sostenemos la coedición solidaria que significa adaptar cada editor a su mercado donde cada uno tiene sus tiradas posibles. Creemos mucho en ese sistema y lo seguimos haciendo.

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Constanza Brunet